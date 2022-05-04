趙梅英／圖

唐朝有一位妙寂尼師，是因為復仇成功才出家的。

妙寂在家時姓景，名小娥，幼喪母，只有一妹。父親景鼎為洪州人，洪州即今江西南昌。景鼎為富有的行商，他觀察長女小娥聰敏過人、個性果斷，決定家業由她繼承。景鼎物色到理想的入贅女婿，任華二十歲，父母已病逝，通文墨，個性爽直仗義，兩人為投契的忘年棋友。

唐憲宗元和五年，西元810年，小娥十六歲，景鼎替任華和小娥完婚，過三個月，景鼎就帶著女婿做生意去了。他們家擁有一艘中小型商船，把鄱陽湖附近產的毛筆、竹器、茶運往長江下游，船上帶著兩個在商號管事的姪子、六個家丁、一個廚子。

小娥從母親過世起就掌家，那年她才九歲，婚後她也統管家裡的商號。景鼎娶一妾侍韓氏，聽命於小娥。景鼎行商的時候，會修書給女兒小娥，通報行程和買賣的貨品和帳目，有時也描寫沿途風景，每十日會修書一封。

三個月以後，她接到父親的信說，他們已經由建康啟程溯長江回航，滿載一船的絲綢和織錦，還替娥、姮二姊妹各買一只和闐白玉鐲。

之後小娥等父親的信，等到第三十天都不見來書，不祥的雲襲上她心頭。她到家裡的佛堂虔誠誦觀世音普門品，祈求父親和丈夫的平安。

當晚小娥做了一個可怕的夢，一個上身赤裸、披頭散髮的男人站在她面前，一身是血，鮮血由他的面頰、頸部、胸口汩汩流出。再看五官，竟然是父親景鼎，小娥驚呼：「父親！你怎麼了？」

鬼魂淌淚說：「我們在湖上遇盜賊，把我殺死了！女兒你是個有志氣的人，但願老天會幫你替爹復仇！天機不可洩露，我只能說隱語。」

小娥急著問：「隱語是什麼？」

鬼魂說：「殺我者，車中猴，門東草。」

小娥看見鮮血淋漓的父親身影消失了。另一個血淋淋的人出現，很年輕，是她丈夫，任華的鬼魂淌淚對小娥說：「殺我者，禾中走，一日夫。」

小娥驚醒了，大哭。跟小娥睡同房間的妹妹小姮和婢女被她哭聲驚醒，小姮問姊姊怎麼回事，小娥急忙起身叫小姮研墨，她寫下「車中猴，門東草。禾中走，一日夫。」

第二天早上，小娥指派商號三批人分別到鄱陽湖、菜子湖、巢湖港岸，去打探自家商船的消息。小娥帶著小姮到廳堂，叫韓氏、商號的掌櫃和帳房來開會，把自己的夢告訴他們，說她父親和丈夫應該已經被謀害，大家嚇到六神無主。她又把隱語給大家看，好來解謎，當然人人莫名所以。

她自己一個人到佛堂靜思，十六年來父親行商期間一定十日一書，父親和丈夫活著的機會渺茫。現在唯一的線索就是那十二字隱語，別說家裡幾個識字的人猜不出，學堂的老學究也猜不出來。大概要有進士的淵博，才華如李太白才能破解。

小娥憶起七歲時父親行船，帶著她們母女去建康城，忽然腦海出現三層樓閣的多面牆上，龍飛鳳舞地寫著很多詩句，閣外是長江蜿蜒流過的壯闊風景。小娥想起那是上元縣瓦官寺山上的望江閣，是才華高絕的士人流連的地方。小娥還跟母親到瓦官寺附屬的妙果尼庵，拜訪過淨悟住持。她知道為父報仇之路的下一步怎麼走了。

小娥先用半個月時間，教導十五歲的妹妹小姮如何打理家業和商號，然後一個人坐船去到建康城外的妙果尼庵。

小娥拜見淨悟住持，向她訴說那個夢和隱語，訴說自己報父仇的決心，希望住持和其他大和尚可以幫助解隱語。小娥還捐助一大筆供養金給妙果尼庵，跟淨悟住持說，自己想在此住下來，做服役的行者

。妙果尼庵和瓦官寺的住持和教授師討論了隱語，都解不出來。小娥對淨悟住持說，希望能安排她到望江閣做打掃工作。住持說，怎麼可以屈就檀越大施主做粗活。（上）