我以為露一手會博得小白兔的仰慕，沒想到她還是把我推進了廚房。她說：「從今以後，你負責家務，我負責美麗。」

小白兔大概是琴童三、四級的水準。正當我疑惑的時候，琴聲停了，她在我身後說：「這麼多年沒摸過琴，手指頭硬硬的，彈琴比去搶劫銀行還緊張。」

「說得好像你真搶劫過銀行似的。」

「搶劫銀行又不難！一只絲襪、兩把菜刀，投資 少，風險大，回報高！」

這笑話一點也不好笑，出於禮貌，我還是笑了。我拿著碗，轉過身來，看著靠在門口的她問：「你小時候學過幾年琴？五線譜還會看吧？」

「考了七級後沒再學了。五線譜慢慢看能懂，沒以前厲害了。」

「能考到七級，琴齡起碼有六、七年了，怎麼不再學了呢？好可惜的。」說完，我才意識到自己講了句欠揍的廢話。這還用問嗎？她丟掉了爸爸，家道中落。

正當我自責的時候，小白兔悄沒聲息地走過來，從背後把我攔腰抱住。我手中拿著碗沒法動，任她抱著。可就在我們享受著這難得的溫馨時，小白兔觸電似地從我身上彈開，倒是把我嚇了一大跳。

門口傳來了開鎖的聲音。我用很小的聲音說：「我進來時把門反鎖了，外面打不開。」

小白兔拉著我，躡足小碎步衝進她房間，讓我在房間裡別出來，然後穿上舊拖鞋，「嗒嗒嗒嗒」地走過去開門。

「大白天的，你關啥子門！」

是老白的聲音。

「屋裡就我一個人，你都好幾天沒回來了，我一個人睡覺害怕嘛。」小白兔說。

接著是聲音很輕的說話聲，我在房間裡聽不清。正當我疑惑的時候，小白兔回到房間，「卡擦」一聲把房門鎖死。（二一）