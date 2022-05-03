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谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

路的盡頭（全文完）

梁瑢

黎麗卻又感覺被背叛了。她以為凱西在客服部時，她們已成為朋友，她也幫凱西擋了很多投訴，直到太多擋不住……居然，在她以為她們交心擁抱時，她已有了祕密計畫，卻沒告訴她！

陸續在臉書上看到他們結婚了，鄉村式的婚禮。凱西頭上戴著花環，婚服遮去大部分刺青，令她顯得多了些閨秀氣……傑德的大家庭似乎很接受她，傑德的姊妹充當伴娘……傑德打工供她念護士證書……然後就到了今天，以離婚收場。黎麗心裡賭氣，一逕冷眼旁觀，不發一語。

諾爾將手機遞過來，照片上重回單身的凱西塗著黑色唇膏，雪白的胸脯上是一圈玫瑰與荊棘的新刺青，旁題：Her Wild Untamable Heart，一雙大眼不羈地由下往上瞪視著鏡頭。黎麗凝視半晌，在下面回了「永遠支持你」，加上一顆心，吁一口氣放下手機。

簡單的動作，對她卻是不簡單的一大步。友誼的路上，有時人負我，有時我負人；有時是有心，更多時只是無意。她希望，以後不管遇到什麼事，不管別人怎麼虧待她，自己都要做那個不輕言放棄的人。

「看哪，駝鹿！」

諾爾驚呼起來。

窗外不知何時下起了雪，在滿屋子人讚嘆敬仰的注目禮下，一隻駝鹿慢吞吞地由窗前信步走過，消失在路的盡頭。（全文完）

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