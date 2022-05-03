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錯位的愛（九）

夏嫣然

胡娟驚訝地從辦公桌站起身，她在很專心地開一個網會，剛剛結束沒幾分鐘。女兒回家她並沒有聽到，更沒想到女兒會過來找她。母女倆已經有好一陣子沒好好溝通過了。

是的，她今天在家做了好幾件事，件件與女兒有關。她也怕女兒會生氣，但她自信自己全是為了她好，她長大後會明白的。

她遲疑著開口道：「艾可，離SAT考試不到兩個月了，你必須調整生活習慣，早睡早起，高效利用時間。你的遊戲機我先收起來了，你的手機我改成了每分鐘付費，每晚路由器十一點之後會定時關閉，這樣能保證……」

艾可吃驚地盯著媽媽，媽媽說的話她每個字都聽得很清楚，但她就是不敢相信自己的耳朵。

剎那間，新仇舊恨一齊湧上心頭。她的腦海中電影一樣閃現出一幕一幕：

小時候她拿出九十分的試卷時，媽媽臉上挑剔的表情……

她穿上心愛的衣服時，媽媽的不理解和阻攔……

她興高采烈玩遊戲時，媽媽的堅決制止和大發雷霆……

為了怕影響學習，媽媽堅決阻止她去上體操課和參加體操比賽……

如果說爸媽對她做的一切出於愛，她覺得自己除了被綑綁、被束縛和被控制外，沒有感覺到多少好的方面。或者說，因為負面的感受遠遠大於正面的，她乾脆把好的方面忽略不計了。

在爸媽給她的愛和她想要的愛之間，彷彿有一個巨大的錯位。他們給的，她不想要；她想要的，他們不肯給。

她不願做一只風箏，因為控制風箏的線牢牢掌握在別人手中，她只是一個傀儡。（九）

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