難道我真的什麼都不能做嗎？不會的！

學理工科的胡娟從來都認為，任何問題都有解決的辦法，就像任何一個謎語都對應著一個謎底。

她想跟女兒好好聊一聊，苦口婆心地談談「少壯不努力，老大徒傷悲」，談談「天才就是1%的靈感，加上99%的汗水」，可是女兒都不肯跟她正面講話，她怎麼可能長篇大論？

更何況以她的英語水平，要把這些句子翻譯成小洋鬼子能聽得進去的英語，遠不是那麼容易。

她在心裡嘆了一口氣，突然很懷念在國內的時光。小時候，家裡住在爸爸單位，廠裡給家裡只分了兩間房，爸媽住一間，她和姊姊住的那間還兼廚房和餐廳。

那時她和姊姊的一切，在爸媽眼皮底下都一覽無餘，毫無隱私 可言。可她和姊姊還不是一樣健康長大，以後又考入不錯的大學、找到不錯的工作。

她的思路又回到現在，回到了女兒身上。她不自覺搖了搖頭，千頭萬緒啊。

突然有句話在她耳邊響起：有問題要抓主要矛盾。

什麼是主要矛盾呢？她看了一眼客廳的遊戲機，想起了女兒從不離手的手機 ，以及女兒房間永遠緊鎖的門，似乎有了答案。

遊戲、手機、門。她對自己又重複了一遍。是的，這三樣東西就是矛盾的製作者。

她又登錄到那個常去的網站，去查看女兒的成績。在少量的A和大量的B之間，她竟然看到了幾個C。

孩子缺少自律，管不住自己，我得幫她做些什麼。她想。

她本來想找老公商量一下，後來一想算了。她是個雷厲風行的人，目標明確，不願意別人阻撓她的計畫。更何況，陳濤一般都是站在她這一邊的。（七）