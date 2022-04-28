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返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

夢工廠（一六）

李東文

當年，母親拿著我的成績單去找她二表哥。她二表哥指出，我讀理工科的話，比較有前途，更容易考上重點大學。

當時我已經高二下學期，讀的是文科，興趣也在文科，希望有朝一日能在安靜的圖書館工作，像偉大的波赫士那樣。我非常用心地學習文史方面的課程，但可惜一直考不到高分，反而那些隨便糊弄一下的數理化，次次考試都高分到連我自己都不敢相信。

二表舅說，這就是天賦，天生學理工科的料。父母本來也認為男孩子該學理工科，將來成為工程師、科學家、宇航員。這會有了二表舅的批註，有如醍醐灌頂，當即要求我棄文轉理。我哪裡肯依？於是父子倆吵了起來。吵著、吵著，父親居然暈了過去──他血壓太高了。

父親搶救過來後，我還不肯讓步。母親一巴掌，直接把我打進了理科班。我這一輩子，在此之前和在此之後，母親都沒打過我。

母親一巴掌開啟了我錯誤的人生大門，令我變成現代教育失敗的作品：上了不想上的大學、讀了不喜歡的專業，畢業後去了看不上的單位、做著自己討厭的工作……我懷疑自己辭職後拒絕再工作，是對自己過去十年無法自主選擇的消極反抗，也是對父母的惡毒報復。

二表舅，在我心中非常有地位，是我最痛恨的人。

我對電話那頭的母親說：「你二表哥不是很厲害的嗎？他自己給兒子找工作就行了，用不著我操心。」

「他一個農民，哪有你這個名牌大學的大學生厲害！」

「什麼名牌不名牌的，我是野雞大學畢業的好不好？」

「你正經一下行不行？」

「我不幫他，也沒本事幫他。」（一六）

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