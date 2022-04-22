二伯母生氣了，數落兒子：一個拖著孩子的外地女人，像話嗎？

但其實煤炭姊還瞧不上她兒子呢！煤炭姊的男人出獄後，兩人在出租房裡一會兒安安靜靜、一會兒地動山搖，不久一起返鄉了。

二伯母還給三兒子張羅過對象。對象吹了以後，二伯母找到那個姑娘家，砰砰砰敲門，叫人家把談對象時買的金項鏈錢還給她。姑娘扔出幾張百元大鈔，「匡噹」關了門。

我考上大學前，還問過二伯母，什麼時候去做白內障切除手術 ，不就五千塊錢嗎？她說等三兒子結婚了，她就放心了，就去做手術，現在一分錢也不敢亂動。

我參加了一次全國性的中學生作文競賽，得了一個無關緊要的名次。沒有獎金，卻被分配了任務。校長辦了一個全國性的中學生文學刊物，常收到來自中國各地學生的來信。校長讓語文老師轉託我，要求和我一個外省的女中學生建立筆友關係，於是我每個月收到一封信。

信中，女孩告訴我，她是如何羨慕我能夠在上海讀重點中學，而她放學後不但要做家務，還要餵雞、餵鴨；父母不讓她開大燈做作業。只有考到省重，點父母才讓她繼續讀高中；考上普通高中的話，就會逼她直接退學。她果然沒有考上省重點高中，父母已經開始催促她找個工廠打工掙錢了。

我給她回信說，如果要打工，不如來上海打工吧。

我隨便說說的，她也當真了。然後她回信問我，怎樣在上海找工作。我自己都不曾，也不敢想像考不上高中怎麼辦。（七）