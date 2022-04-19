我們蒸了半箱，還剩一箱半，牛亮程拿去送給家裡有冰箱的小白兔。他這天的心情很不錯，話比平時多，連表情都顯得生動。

他對我說：「東哥你不用去上班，天天在家待著，沒有長胖，肌肉 好像比以前還要好一點，是怎樣做到的？」

「如果你能像我這樣，每天早上六點起床去跑五千米，跑完做兩百個俯臥撐、二十次倒立、三十次壓腿、四十次劈叉、三百個深蹲，中午只吃牛奶和麵包，以你的身體條件，很快就能轉行做健身 教練。」我被表揚，有點得意，稍微誇大其詞了一點點。

隔了好一會，他又說：「如果我也能像你這樣有恆心就好了。」

跟他說話總這樣，說著、說著突然沒了聲，等你的注意力轉向別處時，他突然又冒出一句什麼。阿杜也曾抱怨說，牛亮程總有辦法把別人的節奏打亂，誘發內分泌失調。

我說：「你比誰都有恆心。明天早上，我們一起去電視塔廣場跑幾圈，怎樣？」

「除了能賺錢的運動和床上運動，我什麼運動都不感興趣。」

「好吧，牛老闆，祝你早日發大財。」

「明天買張彩票，中了就開間麻將館。我做老闆，請幾個妹子看著，自己到處玩。」

「好吧，牛老闆，祝你早日開麻將館。」

他看著我，直到把我看得感覺不舒服了，才又說：「我覺得你這樣很好，但不代表我要學你這樣，我這樣的懶人要多睡覺、多打麻將。跑步太無聊，性價比不高。」

談話就這麼中斷了，他是個善於把天聊死的人。過了一會，他的手機 響了，跑進我房間關起門來嘀咕老半天，然後匆匆出門而去。（七）