薛慧瑩／圖

很多年前，我在一個叫「岔路」的小鎮上，擺攤售賣救生衣。它們是父親失敗生意的遺留物，小山似地堆積在家中閣樓上。那次活動由祖母策劃，她叫了村裡一位婦女幫忙，貨源我們出，賺錢後五五分成。

那位婦女很是興奮，以為世上沒有賣不出去的東西，關鍵是價格。我們先把攤位擺在學校對面的馬路邊，之後又挪到離大河不遠的地方。用那位婦女的話說，有河的地方就有危險，有危險的地方自然需要救生衣。我們把價格從十八塊壓到六塊，就差以大喇叭廣而告之，就是無人問津。

那些人從我們面前走過，瞄一眼那張寫有「大減價」的紙牌，帶著不以為然的表情快速離開；或者在我身上好奇地打量一番，不明白我為什麼不在家裡寫作業，卻出現在這裡。

那位鑲嵌著銀色牙齒、說話時唾沫星子滿天飛的婦女，在自己吆喝無效後，勸我也動動嘴皮子。她說這話時，不遠處正好走來一群我的同齡人。我立即低下頭，羞紅了臉，好像做壞事被逮個正著。

他們離開後，我試著張了張嘴，又張了張嘴，還是沒有發出任何聲音；好似那聲音一旦由聲帶震顫著傳出，我就會面臨滅頂之災。在學校也是如此，老師讓我上台講故事，我的聲音比蚊子叫還輕，連自己都聽不見。

那天，我們不僅沒有賣掉半件救生衣，還白白浪費了車錢。到家時，天已經黑了，祖母在燈下等我。後來，她對鄰居老太太說，這孩子膽兒太小了，應該多出去見見世面。

早年，父母親還在家，哥哥也沒有外出打工，爺爺還是那個大嗓門兒、活蹦亂跳的老頭時──她可從來不說這樣的話。她總覺得我還小，慢慢來吧。現在，她年紀越來越大，自從得了一種會迎風流淚的眼疾後，視力更是每況愈下。我不僅是她孫子，還成了她的眼鏡、拐杖和跑腿的，但凡有什麼事，總讓我出頭。我逐漸變得活潑些，不再像從前那樣畏手畏腳，連一句利索的話都說不出口。她總是說，要是哪一天她死了，我也應該學會自己過日子。

那年冬天，臨近年底時，父親託人捎來口信，說今年春節會和母親一起回家過年。我和祖母都不敢相信這是真的，尤其是祖母，白天忙著請人打掃衛生、置辦年貨，到了晚上又唉聲嘆氣，生怕說好的事情突然變卦。

那是學期結束的最後一天，我從學校回來，準備在他們回家之前把作業寫完。正當我抓耳撓腮地寫作業時，祖母忽然說起姊姊，說著、說著，她涕淚交垂，不能自已，那個女人不是你姊姊！你姊姊不是這樣的！

一個月前，我在學校上課時，姊姊回來了。她和一群割蒲草的婦女要去濕地上，尋找一種能編織草帽的植物，據說，那種植物的花柱很像一根香腸，只在某些特殊地域裡生長。姊姊站在祖母床前，拉著老人家的手，哭哭啼啼，說那戶人家的父母對她很不好，他們的兒子她的丈夫又長年在外打工，所有重活都落在她一個人身上。不僅要包攬所有家務，還要出門賺錢，冬天天不亮就要起床，夏天更慘，汗流浹背，沒有一點兒休息時間。她倒在祖母懷裡，抽抽噎噎哭個沒完，直到被同來的婦女強行拉走。拖拉機停在村口，她們要去幹活，等不及了。

祖母說：那個女人不是你姊姊！

那個女人有一雙大手，你姊姊的手並沒有那麼大！

她一定不是你姊姊！

是不是姊姊，她這個做奶奶眼睛看不清楚，難道耳朵還聽不出來嗎？如果她不是我姊姊，又是誰呢？哪個不相干的人會跑來我家訴苦？鑒於祖母老眼昏花，經常認錯人，我並沒想那麼多。

在我還小的時候，姊姊就嫁到一個海邊村子裡去了。上一次回家，還是六年前，我剛上小學一年級。姊姊來過之後，家裡多了很多海苔和蝦米，足足吃了大半年。

祖母經常念叨那些海苔和蝦米的滋味如何好，比集市上賣的好吃一萬倍。可說著、說著，祖母就抹眼淚，好像那些美味的海苔和蝦米招惹了她，讓她愁眉不展。

鎮上也有來自海邊的商販，除了海苔和蝦米，他們還賣鯗乾、墨魚乾、魷魚絲和長長的沾了白霜的海帶。有一天，我給祖母買來海苔和蝦米，還有她喜歡的鯗乾，可她看見後，哭得更厲害了。我不知道她什麼時候變得如此多愁善感，從前看越劇《紅樓夢》，她最討厭的就是林妹妹的眼淚，現在，祖母自己也成了那樣的人。

那天，我坐在飯桌前，心不在焉地嚼食著米粒，祖母忽然淚眼婆娑地望著我。

──你說，你姊姊對你好不好？

──要是她遇到什麼困難，你是不是得去救她？

──你是男孩子啊，這種事情就應該男孩去做的呀。

我知道接下來她會說什麼──她要我去一趟那個村子，去看看姊姊。可我除了幾年前去過岔路鎮賣救生衣，還沒有出過遠門，而且岔路鎮也不算很遠，一個多小時就可以來回。那個漁村屬另一個縣管轄，我對怎麼去那裡、兩地到底相隔多遠等問題，實在一無所知。

祖母說，她可以給我十塊錢，讓我帶著在路上花。還有，我不是一直想看大海嗎，那個村子就在海邊。海邊有白色沙灘、螃蟹、海螺，還有我從未見過的五顏六色的貝殼。（一）