他一拳砸在牆上，手臂傳來的疼痛令他的身體縮了一下。「去芝大之前，我先去了哥倫布。我問張姊妹和其他人關於莉莉的事，每個人都給我含糊不清的答案。很明顯的，莉莉不想再和我有任何聯繫。爸爸的信發揮了它的魔力。」

亦黛重重地嘆了口氣，「哥，請不要打電話給爸爸責問他，不會改變任何事實。你知道他有高血壓 和糖尿病，他身體不好已經很多年了。」

哲希低著頭，怒火漸漸地消散，彷彿有人用細針戳破了憋在氣球裡的受傷情感。

「你還在嗎？」

「是的。」他無聲地吸了口氣。

亦黛打了個哈欠，「哥，已經半夜了，我得快點去睡覺了。明天早上在律師事務所，還要會見一位重要客戶。」

妹妹掛了電話。他坐在石階上，試圖理清發生的事。亦黛是對的，和爸爸爭論很久以前發生的事情沒有用。

環顧四周，小巷依舊空曠安靜。他拿雙手抱住頭。

我和莉莉還有第二次機會嗎？

●

花園墓內。

哲希再看了下手機 ，找到亦黛送來的短信：「哥，媽說她打算周日十一點左右，給你打電話。」

媽媽通常在十點三十分前去睡覺，今天怎麼這麼晚還想和我說話？

手機響了，打斷了他的思緒。「嗨，媽，今晚怎麼熬夜了？」

母親略帶北京 口音的普通話，傳進了他的耳朵：「我今天比較忙，找不到時間早些打電話給你。亦黛說你很痛苦，她從來沒見過你生那麼大的氣。我覺得要盡快和你談談。」

他朝著可以看到骷髏山的觀景台走去，「亦黛還說了什麼？」

媽媽發出了幾乎難以察覺的嘆息，「她說你剛剛發現，你爸爸給莉莉寫了一封信，請她不要來香港。」（二三）