傻瓜，香港 已經十一點多了，他們當然早已去睡覺了。

他往後退了幾步，靠著牆坐了下來。發出一聲哀鳴，他拿雙手抱住了頭。

「先生，您沒事吧？」有人問道。

哲希抬起眼，一個年輕人站在他面前。

「我、我……」他站了起來，「我很好。謝謝。」他急忙走下樓梯。

離開奧地利關懷中心後，他拐進一條安靜的小巷，撥通了亦黛的號碼。

「喂？」妹妹柔和的語音在他耳際響起。

他強迫自己低聲說話，發出來的聲音卻刺耳難聽：「你知道爸爸曾經給莉莉寫過一封信，告訴她我要和愛咪訂婚的事嗎？」

「哥？怎麼回事？」

彷彿從小被壓抑至今的傷痛都爆發了出來，他向著天空伸出一隻手，喊道：「爸爸做錯了，大錯特錯了。」

他喊到聲音嘶啞，妹妹則一直保持著沉默。終於，亦黛開口了：「爸爸是不應該那樣做。可是，我確信他是出於對你的愛。」

「你總是說同樣的話。他愛我，考慮到我的好處。」譏諷從他的語句流灑出來。「看看我今天變成了什麼樣子了？」

亦黛的話聽起來小心翼翼：「你沒有什麼不好呀。拿到了MBA，又創立了一家公司。你不是最近才賣掉它，賺了幾百萬美元嗎？」

他的怒火繼續發酵：「如果堯叔沒有在我的戶頭裡存進一大筆錢，我就讀不了MBA。你沒有忘記吧？爸爸兩度拒絕提供美國大使館 要求的經濟支持文件，先是在莉莉畢業前，我嘗試回去俄大時，第二次是在生病後，發現她沒有拿到去香港的簽證 時。」

「堯叔待你像親兒子。他是那個建議你應該去芝大而不是回俄大的人，儘管芝大貴得多。」

「但對我和莉莉的重逢已經太晚了。」（二二）