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塵埃（一四）

陳雪

均勻的鼻息、頭顱的熱重，她依附著我，沉入眠夢。我胸口的重量那麼實在，使我淚流滿面。

6

接下來的日子，我已經將她的小雅房改造成功，安娜反而常到我的住處過夜。她似乎不覺得工寮簡陋，還與大家相處和睦。

林家老宅的案子拖得比想像中更久，超過兩星期都無法完工。中途小王跌斷腿、老劉家的狗過世，慧慧則是被前夫找上了。眾人衰運纏身，只有我沉浸在戀愛的喜悅中

。夜裡回家，安娜會為大家準備便當，早上，則有熱騰騰的早點，她甚至幫大家把衣服洗淨晾曬。不善家務的安娜，在這個工寮，卻負起了主婦的責任。傍晚時間，我們疲憊地從貨車上把自己卸下，各色衣褲在竹竿上一一展開，暮色裡，像一列風旗。

終於好運也吹向我了嗎？

我們依然繼續清掃林宅，完工那日，遇見白髮老人。

老人光著腳，從神桌旁充做儲存金紙的隔間跳出來，一頭長而亂的白髮，打赤膊、穿睡褲，連老劉這樣臨危不亂的大男人都嚇得喊出聲來。那時是傍晚，我們工作已近尾聲，天光漸暗，但我知道那是人不是鬼，戀愛中的人是鬼神不侵的。

眾人尖叫，老頭也加入喊叫，直到大家都恢復鎮定。老頭一副可憐兮兮的模樣，全身髒污，瘦可見骨。

我大膽走過去拉他，「阿伯，」我喊，「你安怎地遮？」

老頭野獸式的神情像是聽不懂人話。他伸手指向老劉手中的香菸，遞給他後，他深吸幾口，又嚷著「嘴乾」。

我暗示慧慧出去買水跟食物，我與老劉把他帶上貨車，不知該帶他去派出所，還是帶去什麼安置遊民的地方。老頭吃了便利商店的飯糰、汽水、熱狗、茶葉蛋，又喝了一罐牛奶，總算開口說話：「恁拆完啦，載我返去厝ㄟ。」（一四）

遊民 牛奶

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