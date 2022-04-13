伽羅是宰相的女兒，自然一聽就懂，而且他們夫妻在一起以前談不完的話題就是政事。這年伽羅三十一歲，結婚十七年，已經生了六個孩子。結婚時深愛小妻子的楊堅發誓不娶妾，生死相愛。

智仙尼師住在楊府的那四年，楊堅跟隨皇帝宇文邕出征，577年消滅北齊。他親見皇帝在北齊境內，把僧尼逐出佛寺，燒燬寺院，內心傷痛，但只能忍住不露聲色。次年他隨皇帝北征突厥，六月皇帝病重班師回長安，楊堅也回到家中，跟伽羅一同到密室拜見智仙尼師。

她已經年近七十，依舊外披在家人的服裝，她說：「堅兒，明天派車送我回蒲阪妙法庵。」

楊堅夫婦面現緊張，智仙說：「沒事的，明天佛禁就結束了。堅兒、伽羅，我會回去重修妙法庵。兩年後我將坐化，堅兒，有關大業的事，你聽伽羅的話，我都教她了。記得，除了重振佛教，還要做到政治清明、休養民生。」

第二天六月二十一日，皇帝宇文邕駕崩。

宇文邕的兒子宇文贇即位，他的妻子楊麗華就是楊堅的長女，封為皇后。楊堅出任大前疑，位同丞相，權重一時，受宇文贇忌憚。這個色厲內荏的皇帝把恐懼發洩在楊麗華身上，威脅要滅她家族，而且另外立了三個皇后，貶低她的地位，甚至威脅要殺她。

楊堅收到女兒的密報，反叛的念頭在腦中旋起旋滅，也許是嬰兒時被母親摔在地上潛藏的驚嚇，導致他的猶疑。他和伽羅決定以退為進，自請外放。這正合宇文贇的心意，任命他為亳州總管，遠離京師。亳州在今安徽省北部。（四）