我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

潛龍在野（四）

鍾玲

伽羅是宰相的女兒，自然一聽就懂，而且他們夫妻在一起以前談不完的話題就是政事。這年伽羅三十一歲，結婚十七年，已經生了六個孩子。結婚時深愛小妻子的楊堅發誓不娶妾，生死相愛。

智仙尼師住在楊府的那四年，楊堅跟隨皇帝宇文邕出征，577年消滅北齊。他親見皇帝在北齊境內，把僧尼逐出佛寺，燒燬寺院，內心傷痛，但只能忍住不露聲色。次年他隨皇帝北征突厥，六月皇帝病重班師回長安，楊堅也回到家中，跟伽羅一同到密室拜見智仙尼師。

她已經年近七十，依舊外披在家人的服裝，她說：「堅兒，明天派車送我回蒲阪妙法庵。」

楊堅夫婦面現緊張，智仙說：「沒事的，明天佛禁就結束了。堅兒、伽羅，我會回去重修妙法庵。兩年後我將坐化，堅兒，有關大業的事，你聽伽羅的話，我都教她了。記得，除了重振佛教，還要做到政治清明、休養民生。」

第二天六月二十一日，皇帝宇文邕駕崩。

宇文邕的兒子宇文贇即位，他的妻子楊麗華就是楊堅的長女，封為皇后。楊堅出任大前疑，位同丞相，權重一時，受宇文贇忌憚。這個色厲內荏的皇帝把恐懼發洩在楊麗華身上，威脅要滅她家族，而且另外立了三個皇后，貶低她的地位，甚至威脅要殺她。

楊堅收到女兒的密報，反叛的念頭在腦中旋起旋滅，也許是嬰兒時被母親摔在地上潛藏的驚嚇，導致他的猶疑。他和伽羅決定以退為進，自請外放。這正合宇文贇的心意，任命他為亳州總管，遠離京師。亳州在今安徽省北部。（四）

上一則

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

下一則

拜訪春天

延伸閱讀

澤蘭之夭（八）

澤蘭之夭（八）
皇后區長 支持拉瓜地亞機場渡輪

皇后區長 支持拉瓜地亞機場渡輪
澤蘭之夭（二）

澤蘭之夭（二）
澤蘭之夭（一）

澤蘭之夭（一）

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

閒聊遺產

2022-04-06 02:00

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查