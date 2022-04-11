吃了蛋糕的溫望運氣奇好，排在她前面的幾個好手不是臨時受傷，就是因手術 而棄賽，要不一上場，發揮得像一堆狗屎。溫望一路凱歌，奔進了決賽。進入決賽，就是一個開天闢地的高度，她寫下了華人 在溫布頓 的新歷史。那夜神州無眠，億萬人的眼睛都聚焦在她的身上，她還能繼續她的傳奇嗎？

決賽開始了，頭上的太陽明晃晃地刺眼睛。溫望的開局並不順，她頻頻遭到對方的破發，丟了自己的節奏，被對方牽著打。眼看著零比五落後，大片河山就快丟了，但溫望還是沉住氣，利用對方求勝心切，抓住了她的失誤，居然連得六分，迅速改變了局勢，最後戰至搶七。溫望搶七成功，在驚心動魄中拿下了首盤。

首戰大捷，讓溫望鬥志昂揚、信心大增。就在她要乘勝追擊的時候，對方似乎找回了手感，在第二盤凶猛回歸，將優勢擴大到五比一。但是溫望絕不放棄，拚死挽救賽點，一步步緊追對方。賽場上精彩絕美的發球、難以置信的回擊，而全場的觀眾，有的如癡如醉、有的神經崩潰。最後對方以八比六艱難吃掉了溫望。

比賽拖入了決勝局，注定了一場巔峰對決，令人無法呼吸的巔峰對決。比分交替上升，戰到七比七時，這時候比的不僅是競技，更是心態。

緊張窒息的拉鋸戰中，溫望率先出錯，送出破發點，她的心開始亂了。這時候天空飄來一朵雲，收住了陽光的威力，賽場一剎那安靜清涼。溫望突然心靜如水，彷彿站在桑椹樹的濃蔭下，陽光不再晃她的眼睛。這是老天給她的恩賜啊，她抓住了！在對手的發球局裡搶下盤點，一番凌空扣殺得手，比分劃時代地定格在九比七上。（二○）