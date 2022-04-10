我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

塵埃（一○）

陳雪

老劉是老經驗，八字硬出了名的鬼神不侵，小王才二十五歲，一副不信邪的樣子。我是因為長期工作的麻痹無感，慧慧因為愛錢，「有錢能使鬼推磨」是她的口頭禪。儘管時不時她常帶來各種護身符給我們，公司的貨車後視鏡上掛了十來個護身符、壓轎金，連日本的御守也來加持。

到了老屋，我想起來了，十年前的新聞事件，情殺案，前男友潛入追殺，砍死妙齡女孩與他哥哥，隨後自殺。當時是非常重大的社會新聞，引發諸多揣想。我會記得是因為這棟宅院當時上了報紙頭條，庭院裡植有松樹，非常靜美的屋子。

這棟當地望族林家所有的老宅，屋齡超過五十年的中西合璧建築，寬敞大院，巨木成林，二層樓建築，每一個房間都有露台與石柱，還有個三樓的小閣樓，紅磚與洗石子的外觀，有龍鳳等中國風雕刻，院子裡也有白色大理石的人物雕塑。一樓綠黑兩色磨石地，寬敞大廳垂下繁複的水晶吊燈，中骨西皮的混搭風格，每處都可見代價高昂的用心。

但如今她已變成雞皮鶴髮、髮禿齒搖的老婦人，隱藏在荒煙蔓草中，變成年輕人口中的「鬼屋」。不知何時開始，傳說屋裡有鬼，但傳言一起，更添神祕色彩。據說二樓有白衣長髮的黑影整夜飄動，常有大膽的年輕人跑來探勘，打破了許多窗戶，偷走一些物品，又留下些垃圾，使屋裡變得凌亂。牆壁上有塗鴉、留言，院子裡還有烤肉用具，到處散落啤酒空罐。

熟悉的房仲業者找上我們來清理，待遇優厚，條件當然也怪異，說有客戶指名要這戶空屋，不在乎凶宅傳說。照理說，這只須一般清潔人員把東西全部淨空即可。（一○）

雕塑 日本

上一則

曾獲李顯龍PO文分享 台藝術家作品捐濱海灣花園

下一則

丈人教我打領帶

延伸閱讀

翻越大山的約翰

翻越大山的約翰
「強制接種比喻像納粹大屠殺」 小羅伯甘迺迪被轟

「強制接種比喻像納粹大屠殺」 小羅伯甘迺迪被轟
父親的遺物

父親的遺物
約克維奇簽證二度被撤 澳移民部長歸咎他恐引「內亂」

約克維奇簽證二度被撤 澳移民部長歸咎他恐引「內亂」

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

寧可你先走，悲傷留給我

2022-04-03 02:02

人生如夢如影

2022-04-05 02:02

閒聊遺產

2022-04-06 02:00
Noveala／圖

在我忘記以前

2022-04-07 02:02

楊過與郭芙

2022-04-07 02:02

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶