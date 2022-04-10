老劉是老經驗，八字硬出了名的鬼神不侵，小王才二十五歲，一副不信邪的樣子。我是因為長期工作的麻痹無感，慧慧因為愛錢，「有錢能使鬼推磨」是她的口頭禪。儘管時不時她常帶來各種護身符給我們，公司的貨車後視鏡上掛了十來個護身符、壓轎金，連日本 的御守也來加持。

到了老屋，我想起來了，十年前的新聞事件，情殺案，前男友潛入追殺，砍死妙齡女孩與他哥哥，隨後自殺。當時是非常重大的社會新聞，引發諸多揣想。我會記得是因為這棟宅院當時上了報紙頭條，庭院裡植有松樹，非常靜美的屋子。

這棟當地望族林家所有的老宅，屋齡超過五十年的中西合璧建築，寬敞大院，巨木成林，二層樓建築，每一個房間都有露台與石柱，還有個三樓的小閣樓，紅磚與洗石子的外觀，有龍鳳等中國風雕刻，院子裡也有白色大理石的人物雕塑 。一樓綠黑兩色磨石地，寬敞大廳垂下繁複的水晶吊燈，中骨西皮的混搭風格，每處都可見代價高昂的用心。

但如今她已變成雞皮鶴髮、髮禿齒搖的老婦人，隱藏在荒煙蔓草中，變成年輕人口中的「鬼屋」。不知何時開始，傳說屋裡有鬼，但傳言一起，更添神祕色彩。據說二樓有白衣長髮的黑影整夜飄動，常有大膽的年輕人跑來探勘，打破了許多窗戶，偷走一些物品，又留下些垃圾，使屋裡變得凌亂。牆壁上有塗鴉、留言，院子裡還有烤肉用具，到處散落啤酒空罐。

熟悉的房仲業者找上我們來清理，待遇優厚，條件當然也怪異，說有客戶指名要這戶空屋，不在乎凶宅傳說。照理說，這只須一般清潔人員把東西全部淨空即可。（一○）