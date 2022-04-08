唐運萊就是溫望的替補，溫望的受傷成全了她的輝煌。那女孩到了奧運 賽場，運氣極好，排在她前面的兩個師姊也比不了她的狀態，記者說：「她簡直打瘋了。」就這樣瘋個沒完，一直瘋到了冠軍領獎台，創造了金燦燦的奇蹟，開啟了歷史性的篇章，讓媒體忙得人仰馬翻，一篇篇極力讚美的文章像天女撒花，四處瀰漫。

既然避不開四處瀰漫的「天花」，還不如淡定從容面對它。那天，溫望一邊上網，一邊平靜地說：「運氣是輪流轉的，有一天我也會書寫我的傳奇。」

「好樣的，這才是我們的望望，你肯定也有你的傳奇，一個更大的傳奇。」說這話的是方阿姨，黃叔叔的妻子。她還是坐在輪椅上，跟過去一樣的神態安詳、寧靜溫和。她依然喜歡畫國畫。溫望愛上了她畫的一隻藍鳥，站在桑椹樹上，昂起頭，口裡叼起一棵黑亮亮的桑椹。

溫望說：「紐約也有桑椹樹，看見好多鳥兒吃桑椹。」

方阿姨說：「如果紐約有桑椹，我相信倫敦也應該有桑椹。」她一邊說，一邊在鳥兒的後面畫了倫敦的大笨鐘樓：「你就是這隻吃桑椹的鳥兒，一定能在倫敦的溫網賽場拿下冠軍。」

溫望歡喜地收下方阿姨送她的畫。那些日子，方阿姨有意無意地告訴溫望：這些年你黃叔叔都在外面辛苦，多虧你媽媽常來照顧我、陪伴我，她是這世上對我最好的人，你一定要對你媽媽好！

溫望一邊點頭，一邊心想：你莫非不知道你丈夫和我媽的祕密，知道了，就不會說出這樣的話了。

但是溫望什麼也不能說、什麼也不能問。多少年前的祕密既然都爛在心裡，莫非還要把它搬出來日曬雨淋？（一七）