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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

花園墓之戀（七）

路得

「對你來說，一定是一段非常艱難的日子。」

她皺著眉點點頭。「當時，我拿著台灣護照和F1學生簽證。我的導師安排我去芝加哥大學做博士後培訓。可是，在知道和哲希會怎麼樣之前，我認為不應該開始一個新工作。我拒絕了那個職位。」熱氣聚在莉莉的眼底，她低著下巴，掩飾著澎湃的情緒。「教會的寡婦張姊妹知道了我的情況，把她家裡的空房給了我住。她對我非常好，但很努力地勸說我不要去香港。」

一隻甲蟲飛過，她揮手把牠趕開。「國際電話很貴，我媽和我通常每周打一次。那一個多月裡，她幾乎每天都打電話給我，懇求我不要離開美國。她一直強調：你一句粵語也不會說，怎麼能在那裡生活？」

莉莉感覺到眼皮裡濕漉漉的刺痛。「我媽媽甚至不知道，哲希的父親也反對我們來往。」

黛西遞給她一張紙巾。

「謝謝。」莉莉擦了擦臉頰，盯住自己的腳。

黛西把一整包面紙遞給她。「你最終沒嫁給哲希。我猜你沒拿到簽證？」

「比那還糟糕。」莉莉移開了視線，痛苦淹沒了她的心。「收到英國大使館拒絕信的前一天，我收到了另一封信，是哲希的父親寄來的。」

如同以擦拭不去的墨水寫在她腦海裡般，信的內容歷歷在目。他父親告訴她，他們一家的關係因哲希與她在一起而撕裂了。他求她不要去香港，還告訴她，哲希很快就會與同教堂的女孩愛咪訂婚。

聽到這新資料，黛西倒吸一口涼氣，「那之後你做了什麼？」

莉莉又搖了搖頭，「有兩個星期，我每天都打電話給他，但聯繫不到他，他就這麼消失了。」（七）

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