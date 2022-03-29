見到她那閃爍著愉悅的雙眼，哲希勉強站著不動，忍住將她拉進懷裡的衝動。「莉莉，你下周日有空嗎？」

她皺起眉頭，「幹什麼？」

他把手插進口袋，「崇拜完，我們去約帕好嗎？」

莉莉沉默了片刻，「我已經有其他計畫了，下次吧。」

哲希輕輕呼了口氣，「我要回花園墓去，一起回去好嗎？」

莉莉瞥了他一眼，「你先走吧，我還有點事要辦。」

瞪著莉莉邁著輕快的步伐離開，失敗感席捲他全身。

為什麼她讓他跟著一同去隧道，卻又變得如此冰冷敷衍？女人啊，你真是個猜不透的謎。

●

耶路撒冷約帕門。

莉莉放慢了腳步，熟悉的旋律飄進了耳朵。「柔聲傾述，擁我入你溫暖……」

她尋找歌聲的來源。在尖頂的約帕門邊，一名年輕男子和他的女伴一面拉著小提琴，一面高聲歌唱。

溫柔的感覺夾雜著一縷悲傷，湧上莉莉心頭。哲希鋼琴彈得很好，在俄亥俄州 立大學為她即興和聲彈「柔聲傾述」的事，似乎像發生在昨天一般。

她用力搖搖頭，往提琴盒裡丟了幾個銅板，然後踱入大門。

「莉莉。」轉過身來，她與剛才還在想著的人面對面。

「你……」熱氣爬上了她的臉頰。

哲希似乎沒注意到她的不安，用平常的語氣說道：「我正要去參觀聖墓教堂，要不要一起去？」

一千個不同的念頭在她腦海中閃過，但沒有一個能幫助她集中思緒。他為什麼要我相陪？如果他已婚，難道不擔心他的妻子知道嗎？或者他只是把我當成普通朋友？

莉莉抓了抓下巴，「好吧。」

「除花園墓外，聖墓被認為是耶穌空墳墓的所在地。」哲希的聲音聽起來很放鬆。

進入教堂，哲希摘下帽子，莉莉則用圍巾包住頭和裸露的肩膀。（四）