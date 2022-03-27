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說起愛情（一一）

夏嫣然

一健讀完後，說她寫得真好，然後還很難得臉紅了。

夏青常常想：也許她和一健真的有緣吧。否則自己本來是個性急的人，為什麼只有在一健面前，心裡才會安靜下來。

這些年來，一健和自己的家人也相處得特別好，從沒和家裡的任何人紅過臉，連妹妹的幾個孩子都和大姨父特別特別親。

現在想來，她也真心覺著婚姻是個好東西。兩個本來都孤單的人走到了一起，一起玩各種有趣的事。高興了有人陪著一起樂，難受了有人陪著一起哭。

不管什麼情況，總有人說：夏青，沒事的，有我呢！

有時她也會忍不住想，如果當初沒有碰到一健，她的生活會怎樣。她堅信憑著自己的意志力和堅強，也一定能走出低谷，過上滿意的日子。

可自從有了一健，她的生活多了那麼多的溫暖、輕鬆、愛情、友情、理解、樂趣、歡笑……所以，還是碰到他好。她自己在心裡下了結論，臉上不覺又浮起一層笑意。

她還想起了當初在城裡給爸媽買房子，因為對聯合公寓的很多條例不是很清楚，幾個臨到手的房子都泡湯。是一健無數次陪她一起去看房子，直到找到父母滿意的為止。

她又想起那年媽媽需要做手術，一健怕她緊張焦慮，開車出問題，一趟趟開車奔波在自己家和父母家之間。

那幾天，一健經常開車帶著她來往於醫院和父母家之間。坐在駕駛座上的她突然想起，很多年前一健在電子郵件裡說的那句話：「希望你能夠慢慢地發現，我是一個好人，我有一顆金子一般善良的心。」（一一）

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