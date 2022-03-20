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洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

木頭人（二八）

墨錦

方便麵煮時香氣四溢，幹掉半碗後就如食雞肋。他要一碗真正的麵，從和麵開始、從豬大骨熬湯開始。做為一個活人，他需要過程，過程裡的折騰。他很寂寞，但是他不想找什麼人工智慧伴侶。他有話要說，但一句也說不出口。

為什麼活成這個樣子？也許哪一天，他便倒在這小公寓裡，一個沒有故事的逝者。浴室鏡子抹去霧氣後，出現一張青蒼的臉。他甚至不敢百分之百說這人是他。他會不會是另一個像月光那樣的機器人，只是更高端？車禍後，他們是否在他腦裡植入晶片，給了他編號？每晚，陪伴他入睡的聲波儀，不過是在監測操控他的腦部活動，收集他的生活數據？他是不是只是默城進化的一個實驗？

白光在天際抽搐，墨空中流彈炸開，前所未見的暴雨，此刻正以雷霆萬鈞之勢傾潑默城。奧力蜷縮在沙發上刷手機。視頻裡江水倒灌，黃水淹沒了他跟白桃相見的江濱大道，逝水咖啡館只餘尖尖的屋頂。那棵老櫻臂枝斷裂，在風雨中簌簌顫抖……視頻結束在拍攝者的驚呼中。

他閉上眼睛。

日日報到卻從未正眼看過的宏光大樓，牌招從天而落，摔得四分五裂。有一扇窗沒關攏，狂風暴雨乘隙而入，將幾個辦公桌上的文件全部颳起，地毯打濕。前座的黃金葛摔得土泥散落，他的杯子粉碎，夾克兩臂抱住椅背簌簌發抖。星曜商場頂樓花園，假花、假藤颳走了，水泥橋下真的有了一潭水。

月光立在小屋裡，穿著她唯一的吊帶裙，永遠不變的表情。如果有必要，她還是可以出去站在橋上執行任務。無數個白色和藍色方形口罩，從路人的臉上被剝了下來，像一隻隻粉蝶在半空中飛舞。（二八）

暴雨 車禍 口罩

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