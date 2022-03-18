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光影（一四）

朱嘉漢

當部下搖醒他時，他還不相信自己夢醒，而是懷疑自己的夢竟然也有出錯的一天。

現在，他必須對著全國人民廣播，要求他們投降。台灣人被剝去了戰勝國的外衣，早已輸得一塌糊塗，還要再投降一次。

於是他沉默。這裡，他無比清楚，這就是無處可逃之處了。

看守的憲兵失去耐心，一左一右捏住他的肩膀，痛到幾近暈厥之時。巨大的聲響從廣播中發出。阿邦不在麥克風前，但同一個時刻，台灣所有的收音機、擴音器，甚至年久失修的音響，都同時發出一個聲音。

「緊走！」

這聲音震得憲兵鬆手，阿邦雙腿一軟，頭部著地。

在落地暈去之前，他不禁微笑。

全世界只有他知道，這個對著全島的人喊叫的聲音，正是阿順。

他恍然地看著眼前模糊的光影，突然一團黑影閃現，蓋住了他的光。

6

從漫長連續的夢境醒來，睜眼，卻只見黑暗。他從車後座椅扭轉起身，正襟危坐。

「死到臨頭還能睡得如此沉，不愧是夢將軍。」

此刻，是否挖苦他已不介懷。只是從這漫長的、連續的回憶夢境中起來，有種從高空跌落的失落感。

回憶或夢境也不是重點，這一回他如此努力攀爬著回憶，不讓人生的最後一場夢境輕易偏離，也不半途而止，只是希望在人生最後一刻，破解那個訊息。他隱隱覺得，幾十年來所暗藏著某個訊息即將揭曉。可惜夢還是醒了。

二二八之後，他被陳儀控以通匪與叛亂罪。若不是他的軍銜，必須接受審判。他免除立即槍斃的命運，押解到南京受審的期間，多虧了妻子的奔走，洗刷了他的罪名。

他知道自己終究難逃一死。（一四）

二二八

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