有幾個膽大的孩子，拿鎌刀刈草，摸索著往路的盡頭。但是幾無例外，他們不是半途被草叢裡奇怪的動靜嚇得轉身就跑，便是直接昏厥，由同伴揹回。唯一真的走到盡頭，面對雜樹林的是阿力。

他臂上和腳上布滿草刺和血痕，勇敢直視著蓊密不見天日也無路徑的樹林，看到深處有亮亮的眼眸盯著他，這裡、那裡，動物的眼睛。牠們躲在暗處，他在明處。他似乎看過這樣窺視的眼睛，等著他來，知道他會來。他似乎在夢裡跟這些眼睛打過照面，那其中複雜不可解的殘忍和貪婪，讓他渾身一顫驚醒。

阿力的呼吸沉重，雙腳被牢牢黏在地上，頭一陣陣昏眩，耳裡一波波嘶鳴，視線模糊了……在即將倒地前，他猛吸一口氣，往後一步，再一步，直到退出那神祕的磁場。

孩子們並不煩惱，老人沒有來得及教給他們世俗的煩惱。他們從經驗裡知道，人有生老病死，老人會死，小孩也會死。他們餓了吃、睏了睡，白天勞動和玩耍、晚間聽故事，在曬場那裡，他們跟心儀的人待著，或走到哪個無人的巷道或棄屋，白天洗衣的水溝邊，晚上有青蛙鳴唱。有更小的孩子出生了，大孩子和小小孩。

孩子們以摸石過河的方式過日子，誰也離不開誰。但是那一年的夏天，大雨連下一個月，之後太陽赤烈曝曬一個月，地裡所有作物都毀了，病豬殺了吃，下蛋的母雞也沒了。海邊的漁獲竭盡了，山裡的獵物不見蹤跡，世界似乎準備要闔頁結束了。

孩子們祈求山神、地神和海神，聚在一起彼此安慰。他們搶奪剩餘的一點糧食，在爭吵中受傷、流血。如此又捱過一個月。

這一天，阿力把孩子們集合起來，跟大家說了他的一個夢。這個夢改變了一切，小村因此免於滅亡，或是，加速了它的滅亡。（二○）