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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

三城故事（一一）

張系國

郭允收起琴，說：「我有時奇怪，生物學家說我們一身的細胞甚至器官，每十年都會完全換過，沒有一個細胞是一樣的。我自己都覺得我不再是同一個人，那麼為什麼別人還把我看成同一個人？我是孩子時也許命好，但我不再是孩子了，感覺不同，想法也不同，為什麼別人還以為我有同樣的命？你所說的好命？」

洪祖堯知道郭允喜歡玄思，這是詩人的特權。往往他就讓郭允胡說八道一會，兩人再討論去哪裡玩。那晚也是合該有事，他們都坐在同一張沙發上面。郭允突然轉過頭來閉上眼睛，到最後關鍵時刻，洪祖堯才意識到郭允想吻他，趕快推開郭允站起來。他不記得自己說了什麼推託的話，火速離開郭家，郭允並沒有攔阻的意思。

這次當場被洪祖堯拒絕後，郭允就再未嘗試過任何不當舉動，也絕口不提這事。但是因為這次的事件，從此兩人就不再那麼密切來往。反而是洪祖堯心裡有鬼，他無法坦然到郭允家找他玩。

高中畢業後，兩人都進了大學，但是不在同一個城市。洪祖堯到南部進軍校，郭允北上讀文科大學。如果不是因為一次舞會，他們可能永遠不會再度熟絡起來。

洪祖堯的父親退休了，退休後倒經常待在家裡，哪裡都不去。但是洪祖堯和父親無話可談，他也不常回新竹。有時他會想到〈哥哥爸爸真偉大〉這條歌，心想也真逗。爸爸回家，換了長大的我離開家，大家還是見不著，家事還是不用牽掛。或許這就是命。

他回新竹在家待不住，就常參加舞會。那個年代大家都熱中辦舞會，但是這場交際舞會倒不是由同學自辦，而是附近工廠的廠長夫人的傑作，目的據說是為年輕人撮合，尤其是「哥哥爸爸真偉大」的阿兵哥。（一一）

退休

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