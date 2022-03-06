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木頭人（一四）

墨錦

「可能要讓你失望了，我，記性特別差。」

「是這兩年記性變壞了嗎？」白桃的口吻像個熟悉他過去的朋友。

「也許吧，之前有過一次車禍，腦部受傷。」

白桃意味深長地點了點頭。「我想也是。不過，你記得那個處罰鬼的細節，在我收集到的所有版本裡，這是獨一無二的。而且，它跟我的記憶相吻合。」

她不叫白桃，就像他不叫奧立佛，這些不過是平台上註冊的名字。他打定主意，今天多聽少說，看女孩葫蘆裡賣什麼藥。「或許，我們來自同一個地方？你是哪裡人？」

「讓我告訴你我來自哪裡，你聽了就會明白，為什麼我要找你。」

奧力做了個「請」的手勢。

白桃兩手抓住馬尾兩端緊了緊，便開始了。她的敘述非常流暢，其間沒有什麼停頓和贅字贅辭，也不用修正或重組。也許她曾多次訴說同樣的故事。

她的敘述把奧力一下子帶進了那個世界，彷彿見到那個海邊的封閉小村，灰藍陰鬱的海水，窮困落後。那些來了又走了的遊客，那些等不到子女回來的老人，那些孤獨長大的孩子，他似乎親眼看見，白桃的故鄉。

4 白桃的故鄉

潘村第一間家庭旅館開業，是供海釣客過夜，以便隔天清早出海。長久以來，釣客是村裡唯一的外來訪客。

大疫爆發之前，手機攝相和自媒體十分盛行，人們付出許多金錢、精力，做出令自己滿意、朋友羨妒的「生活寫真」。竭盡炫富擺闊後，人們緊接著尋覓各種荒地野景，內容不再唯美，但求另類，各種作怪扮酷，甚至靈異，照片、視頻發布到社交平台，博得點讚和流量。（一四）

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