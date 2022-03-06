我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

三城故事（八）

張系國

洪祖堯仔細端詳郭允的銅像。年輕時的郭允是位俊美的少年，銅像雕塑的則無疑是老年的郭允，當然不同。「是有點憂鬱沒錯。」洪祖堯說：「憂國憂民的大詩人應該憂鬱一點。如果給屈原立像，該也是憂鬱的。」

嬌小的女記者不停點頭，顯然滿意了。洪祖堯想，如果換了郭允自己，倒不見得會滿意，因為郭允原來是個嬉笑怒罵任性的人，現在卻變成憂鬱的形象，還要維持這個姿態站到永恆，說不定他反而會咒罵幾句。

洪祖堯看攝影記者都在收拾照相器材，知道時間差不多，拍拍銅像的肩膀說：「小郭，恭喜你修煉成金剛不壞之身。我得走了。」

他已經走出圖書館的大門，華館長追出來鞠躬道謝：「洪總經理，感謝您接受我們的邀請來致詞。郭允銅像揭幕式的紀念光碟錄製好，我們會用快遞送給您，請多多指教。」

洪祖堯揮揮手。華館長又說：「洪總經理，剛才記者有沒有問，這銅像設計得怎麼樣？」

「問了、問了。」洪祖堯笑道：「我說設計得很好啊。小郭一直希望那東西永遠堅硬，現在終於如願以償﹗」

華館長滿臉尷尬。洪祖堯知道自己說錯話，不該在有教養的女性面前亂開黃腔，連忙向華館長告辭。華館長一言不發往館裡走。幸好小畢開車來接他，洪祖堯趕緊跳上車。

回公司的路上，洪祖堯不斷自責，怎麼會在華館長面前口沒遮攔。也是因為銅像揭幕式搞得太長，他悶了一陣本性難熬，忍不住想開開玩笑，希望華館長不會太介意。好在是洪祖堯捐錢建的銅像，又好在剛才洪祖堯沒有在女記者面前亂說話。有這兩個「好在」，洪祖堯想想已然釋懷。（八）

雕塑 攝影 圖書館

上一則

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

下一則

《老照片說故事》炕上風情

延伸閱讀

黃曉明當年打造的婚照銅像 網建議一人分一半

黃曉明當年打造的婚照銅像 網建議一人分一半
NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩
蔡英文肯定蔣經國 蘇貞昌稱不忘血腥 藍批演雙簧

蔡英文肯定蔣經國 蘇貞昌稱不忘血腥 藍批演雙簧
諺語諷刺總統是「牛」 土耳其知名女記者被捕

諺語諷刺總統是「牛」 土耳其知名女記者被捕

熱門新聞

她的後半生

2022-03-02 02:00
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出