洪祖堯仔細端詳郭允的銅像。年輕時的郭允是位俊美的少年，銅像雕塑 的則無疑是老年的郭允，當然不同。「是有點憂鬱沒錯。」洪祖堯說：「憂國憂民的大詩人應該憂鬱一點。如果給屈原立像，該也是憂鬱的。」

嬌小的女記者不停點頭，顯然滿意了。洪祖堯想，如果換了郭允自己，倒不見得會滿意，因為郭允原來是個嬉笑怒罵任性的人，現在卻變成憂鬱的形象，還要維持這個姿態站到永恆，說不定他反而會咒罵幾句。

洪祖堯看攝影 記者都在收拾照相器材，知道時間差不多，拍拍銅像的肩膀說：「小郭，恭喜你修煉成金剛不壞之身。我得走了。」

他已經走出圖書館 的大門，華館長追出來鞠躬道謝：「洪總經理，感謝您接受我們的邀請來致詞。郭允銅像揭幕式的紀念光碟錄製好，我們會用快遞送給您，請多多指教。」

洪祖堯揮揮手。華館長又說：「洪總經理，剛才記者有沒有問，這銅像設計得怎麼樣？」

「問了、問了。」洪祖堯笑道：「我說設計得很好啊。小郭一直希望那東西永遠堅硬，現在終於如願以償﹗」

華館長滿臉尷尬。洪祖堯知道自己說錯話，不該在有教養的女性面前亂開黃腔，連忙向華館長告辭。華館長一言不發往館裡走。幸好小畢開車來接他，洪祖堯趕緊跳上車。

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回公司的路上，洪祖堯不斷自責，怎麼會在華館長面前口沒遮攔。也是因為銅像揭幕式搞得太長，他悶了一陣本性難熬，忍不住想開開玩笑，希望華館長不會太介意。好在是洪祖堯捐錢建的銅像，又好在剛才洪祖堯沒有在女記者面前亂說話。有這兩個「好在」，洪祖堯想想已然釋懷。（八）