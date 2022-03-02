用完晚餐，劉幼梅還在收拾餐具，武博士已經進了書房。顯然他不想談李眉，這樣也好，因為他們也沒法為李眉做任何事情。劉幼梅早就明白，凡是武博士想逃避什麼，他就遁入書房。他既不看書，也不聽音樂，往往就默默坐在那裡，一坐就是好幾個小時。劉幼梅也不去打攪他，這是兩人的默契。

劉幼梅始終不明白，李眉請求她照顧武博士，他是以什麼心態接受的。當然到了現在，也不必再追究。說實在話，當初劉幼梅對李眉的確心存感激。劉幼梅和李眉徹底決裂，還是副校長吉姆的葬禮以後的事。

副校長吉姆‧金斯保的葬禮備極哀榮，因為他的家族本是匹茲堡城的望族。吉姆的哥哥馬修‧金斯保將軍來了。他們兩兄弟各有千秋，吉姆進了耶魯大學 ，畢生貢獻教育 界，馬修進入西點軍校，成為有名的將軍。韓戰時他是麥克阿瑟元帥的參謀長，促成第七艦隊協防台灣海峽。這都是武博士告訴劉幼梅的。

馬修從軍界退休 後，仍住在匹茲堡，親自來主持弟弟的葬禮。到底是武將，馬修‧金斯保仍然腰桿挺直，看不出已經有九十歲。他幾乎講了半個小時，細述他和弟弟年輕時的趣事，引得參加葬禮的聽眾笑聲不絕。劉幼梅這才明白，有宗教信仰的美國人把榮歸天國，當作一樁歡樂的事情來慶祝。

葬禮本來一切圓滿，但是不巧有僑報記者來採訪。或許是他們聽說李眉過去的名氣，或許是聽說葬禮有馬修將軍的演講，多半還是前者，因為葬禮結束後，他們只圍著李眉發問。李眉便拉住劉幼梅，讓她幫忙回答某些問題。

其實劉幼梅早就看穿李眉真正的用心。（四）