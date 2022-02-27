晚餐吃什麼呢？他從冰箱裡拿出一根黃瓜，在水龍頭下沖沖，放進嘴裡嚼。

他不餓。感覺不到餓，這是最新的生理變化。許多慾望消失了，隨之而去的是跟慾望相纏的喜怒哀樂。但是他知道該進食了，維持身體的正常運作。他誰也靠不上，只有自己。他吞了一把維他命，點開手機 的哇奇動物園 。

境外的東西進不來，本土自媒體因有害善良風俗和有礙觀瞻被禁，在互聯網娛樂平台幾近真空的時候，哇奇動物園橫空出世成為新寵。在這裡可以看到猴子、孔雀、野豬、花豹、錦蛇……很多動物的生活實景。這些實景是在一個保留區架設高倍望遠鏡和空中航拍取得，那裡占地數公頃，依山傍水，有各種飛禽走獸棲息。運氣好時，可以看到求偶、生產、捕獵或被獵，流血和死亡。

平台依動物的習性，根據時節把鏡頭投向不同的動物。依觀看者的點讚數和評論，找出動物園的明星，給牠們命名以利宣傳。

奧力已經訂閱了兩年，對每天兩點一線的他，動物園裡的生活比他的自由有趣多了。他這陣子關注的是那隻有點自閉症、落落寡歡的金絲猴小吉。小吉才幾個月大時，猴媽媽就把牠從石堆上丟下去。小猴沒死，只是一隻腳跛了，牠的悲劇引起了觀者的同情。

關於小吉的故事持續了幾天就沒有了。等牠再次出現時，已經是隻孤僻的公猴，一跛一跛走來走去。牠不受同伴歡迎，總是搶食物或打架。最近一次看到小吉，牠面容陰鬱掛在樹上，猴媽媽在水邊，一手抓著一隻小猴，一手潑水為牠洗澡，小猴吱吱叫著，母猴齜牙咧嘴。這隻小猴跟小吉有什麼不同？猴媽媽為什麼要這個，不要那個？（七）