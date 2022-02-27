這會快過年了呀，裡裡外外，事情特別的多，客戶們都想在年前把房子弄好──明華與同學合作開了間裝修公司，也販賣石材──明華既是老闆，也是設計師，有時候還要兼任施工員──他一邊陪著妻兒旅遊，一邊沒完沒了地接工作電話。一會是圖紙出問題，一會是客戶要重新更換石材，一會是施工員不小心搞錯了尺寸……家強說，爸爸每天處理兩萬個大問題。

馬尋芳被明華的電話騷擾得大發雷霆，眾目睽睽之下，大聲數落明華──明華也不想用惡俗的銅臭沾汙如畫仙境，但做不到呀！公司正值起步，小小的紕漏都能釀成大損失。正如那張讓許多人唏噓的相片一樣：身穿工服的父親雙手抱著磚頭，扭頭望向旁邊的幼兒──寶貝，爸爸抱著磚頭無法抱你，放下磚頭抱你又無法養你──

夜裡，馬尋芳和家強躺在床上，舒舒服服地看電視、玩手機 ，明華「得得得」地敲鍵盤做圖，時不時還要通過電話，與還在公司加班的同事溝通。夜深了，馬尋芳與家強已經睡下，明華還在修改出了差錯的圖紙，突然接到一位刁鑽客戶的來電，情緒惡劣，聲音大了點──旁邊悄無聲息伸過來一隻手，搶走明華的手機砸到地上──

他們出門旅遊意欲療傷，卻直接把家庭判了死刑。明華請了個十分厲害的律師，離婚，取得了兒子的監護權、撫養權。過後明華反思自己與馬尋芳近十年的共同生活，有種不可思議的感覺──我怎麼會跟這種性格的人，一起生活了這麼久？當初是怎樣產生愛情，並且結婚的？再後來，明華終於想明白自己與馬尋芳在一起的原因。（四）