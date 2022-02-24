吳孟芸／圖

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九點過後才去到學校，比約定的時間晚了一個多小時。遠遠的，從車上看見路口站著幾個因為寒冷而顯得縮頭縮腦的人。有人在對講機裡提醒，等在路口的是校長和教導主任。領隊昨晚通知早晨七點半從酒店出發，八點準時到達學校，無奈人數眾多，拖泥帶水。八點四十五分，總算湊齊人馬出發。

學校裡面響起鼓樂聲，鼓點和節奏不整齊，也沒氣勢。雅玲捅捅明華小聲說：「這鼓樂隊，比我們學校新學年開始第一次排練還糟糕。」

「你們是省重點，跟這裡的學校沒得可比。」明華說完，把手搭在十歲的兒子家強的肩上。最近他總以這種搭肩膀的方式提醒家強，你已經是個大小夥子，不可以再調皮搗蛋啦。後來校長介紹，樂器是一位香港 歌手捐的。

明華站在門口朝裡張望，突然被一陣頭痛擾亂了思維，躲到一旁偷吃巧克力。才剛剛三千米海拔，明華卻有高反，差不多成了車隊的一個笑話。他持續低燒，夜晚難以入睡，白天昏昏欲睡，還有間隙性頭痛……醫生說難受的時候吃塊巧克力，再熬熬應該就能適應。

鼓樂突然變得響亮，節奏對準了，像換了一批人在演奏。

學校不大，兩幢長方形的四層小樓。孩子們穿著並不合身的冬衣站在寒風中。大概沒有校服，或者只有夏天和秋天的校服吧！操場上五顏六色，唯一統一的是孩子們胸前的紅領巾。不、不，還有一樣東西很統一，那就是孩子們臉上的高原紅。幾乎所有的小臉蛋都被凍得通紅，縷縷血絲盤據其中。

小的孩子在前，大的在後，站成兩個方隊，中間留下一條從校門口通往教學樓的通道。一聲尖銳的哨聲突然響起，把大家嚇一大跳。吹哨子的人，一位穿著運動套裝的青年男子，應該是體育老師，大喊：「敬禮──」

百來位孩子像瞬間通了電，小身板挺得直，敬禮整齊劃一。

明華旁邊的雅玲突然流淚。家強有些被嚇到，拉住明華的手不放。家強這孩子敏感而膽小，容易受到驚嚇。前些時候明華還跟雅玲抱怨，說自己可能用錯了教育 的方法，把家強培養得嬌氣，男子漢氣息不夠。雅玲說未必是教育方法的問題，有些孩子是太陽花，撒一把種子到地上，就能發芽開花。人或者動物踩過，折了、傷了，下一場雨，又能燦爛地開花。而有的孩子是蘭花，天生嬌氣，天生比別個敏感……

雅玲的長篇大論，讓明華想起自己小時候的許多事，變得有點悶悶不樂。雅玲又說明華是太陽花，家強可能是蘭花，比較稀少的品種……明華湊過去，抱著雅玲雙肩，一口吻上去！然後說：雅玲、雅玲，我們結婚吧──

歡迎儀式短促，感人又有力量，雙方負責人分別做了簡短發言。天太冷了，亂風的聲音被麥克風放大，聽起來詭異而嚇人。

孩子們已經在寒風中站了差不多兩小時！因為自己遲到而令孩子們吃苦頭，明華他們很內疚。雖說他們都捐錢了，但捐了錢並不等於就有權讓人家受苦！

高原之行是明華最好的朋友趙志傑發起的。志傑和他的富裕朋友們捐助這間希望小學，今天算是剪綵。當然，這樣的大事，政府必須要參與到其中，效率才會高，是兩地政府聯手促成此事的。隨團還有兩地媒體的記者。明華捐錢不多，原本不好意思帶雅玲和家強一起采風。志傑說：不管你捐多捐少，自駕 遊都得自費。車輛不超載，就不會有人有意見。

家強是小學生、雅玲是中學老師，他們都放寒假了，時間多得很。

重要人物進入會議室高峰論壇，明華等次要人物自由參觀。有人留在學校裡跟學生聊天，有人走出校門去鎮上閒逛，了解當地民俗。

一位六年級的男孩帶著明華等人，參觀圖書室和音樂教室，有不少半新的圖書和很新的樂器。明華有些感慨，一板一眼給大家講解的孩子已經六年級，個頭還沒有四年級的家強高，身體也單薄。這孩子口齒伶俐，一邊講、一邊擼鼻子，應該是在寒風中站太久，凍感冒了。明華伸手捏捏他胳膊，鬆鬆的，裡面薄衛衣打底，外面套一件很舊的羽絨服，掛滿了小白球。（一）