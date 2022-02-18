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大釦子（四）

孫愷愉

有一天，瓦爾先生宣布，他把公司賣給了海德曼父子，由他繼續擔任總裁。但是我們都不認為他會久留。

瓦爾先生每天仍然戴著假髮、穿西裝、打領帶，帶著裝有報紙和午餐的塑料袋來上班。

不到三個月，瓦爾先生突然被解雇了。海德曼父子是老闆，讓他走，他就得走。

瓦爾先生被解雇的那一天，時鐘突然加速轉了好幾十圈，那個電影棚也隨著新老闆的遷入消失了。

新老闆也沒有當代人的氣息，只是比瓦爾先生往前挪了十年，是九十年代氣質。世界變化快，十年也很多了。

瓦爾先生就像被趕下了一輛自己曾經啟動的火車。他希望以他喜歡的速度，讓火車繼續行駛在同一個軌道上，卻無法實現這個計畫。火車早就不再是他的，軌道則從來不屬於他。

在我剛進公司的時候，瓦爾先生看起來就已經處於退休狀態了。

瓦爾先生是否出現在辦公室，似乎對我們的日常運作沒有任何影響。有他的日子和沒有他的日子，從公司的業績來看，似乎沒有什麼不同。但沒有他的日子，很多人似乎都過得更開心。

瓦爾先生似乎為了停留在他熟悉的生活而退休，也不願意適應永遠在加速的快節奏世界。

我每天看到瓦爾先生，都覺得他的一舉一動像是在說：「慢點！慢點！」

也許是我自己想慢吧！

海德曼父子接管了這家公司之後，沒多久就與一家專門從事海報印刷的公司融資合併。

我們又多了兩個老闆，除了海德曼父子，還有格林夫婦。

老海德曼年紀很大不管事，由小海德曼接管營銷。

我們的客戶一個、一個離我們而去，越大的走得越快。（四）

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