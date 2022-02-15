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中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

千山萬水（四）

孟悟

她這話一出，眾人憤怒的眼神變成好奇的目光，齊刷刷又落回她的身上。

東陽說：「你是父母的孩子，他們吞不掉你的那一份。」

艾娃說：「壞人編得出各種稀奇古怪的理由，他們早成家立業，外面還有二房、三房在生崽，看見沒有，私生子都跑出來搶錢了。還說我三十一歲的人了，沒家、沒孩子，給夠吃飯的錢就行了。」

一個穿藍衣的中年女子說：「姑娘，你保養真好，不像三十一歲，倒像是二十一歲。」她叫伊麗莎白，英文名也夠氣派。她齊腮短髮，造型幹練，一舉一動有管理者的氣質。

艾娃說：「我倒希望回到二十一歲，那時候才不擔心什麼大齡未婚、什麼愁嫁啊！」

銀髮大伯說：「你父母家大業大，你沒孩子很吃虧啊！」

艾娃眼睛一瞪，丹鳳眼變成了牛眼睛，她朝大伯高聲喊話：「你怎麼知道我沒孩子？紐約的冰房子裡住了我二十個下一代，我怕誰啊？」

如此癲狂之語，惹眾人狂笑不已。東陽心想，一路上有這二貨當開心果還是有趣，倒是百合反應快，她問艾娃：「你在紐約做了凍卵手術，你這一凍就是二十個嗎？」

艾娃得意地笑起來：「那可不是嗎？我勢單力薄，得為自己多準備些人種。我兩個哥哥都有好幾個娃，他們烏秧烏秧的一群人，團體作戰對付我。」

銀髮大伯說：「你那只是蛋，還沒有孵化成人，怎麼出來幫你打仗？再說你父母認那些蛋嗎？」

艾娃揚起下巴說：「怎麼不認，我的骨血！這次出發前，我還去醫院打了證明。我爹媽雖然不認洋碼字，但是信洋報告的真實性。」（四）

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