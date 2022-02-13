洋槐與奧斯丁（一一）

待他走近文柘身邊，發現文柘已經吃完那盤蛋糕，手裡什麼都沒拿。

這個細節雖然不確定，但老趙相信自己親眼目睹，感覺像吞了一個蒼蠅，他對文柘心裡生厭。派對結束後，文柘坐回他的車裡，他們都沉默著，各想心事。

老趙以為文柘會興奮得眉飛色舞，說個不停，所以下決心要冷她一。下她坐進來，他也不吭一聲。沒想到，文柘只是淡淡地打了一個招呼，就不再說話。

來的時候她妝容一新、眉飛色舞，像冒泡的香檳，現在卻是意興闌珊。她那件旗袍也好像舊了，下襬看上去皺巴巴的，似乎還有汙漬，看著特別廉價，像餐館的服務員。

老趙車開到半途，文柘突然說：你能停一下嗎？我想到外面站一站透口氣，我有點暈車。

老趙把車停在校園裡的湖邊。文柘站到車外，面向湖，背對著車。湖邊的草裡一片蛙鳴，湖上漆黑一團。夜的清涼的空氣裡，帶著野花和青草的香氣。靜謐的、空曠的湖邊讓老趙平靜下來，心裡的怨恨散了一點，沒準他真是看錯了呢，燈光那麼暗……

路上一個人都沒有，偶爾來一輛車，疾馳著，車燈像探照燈一樣掃過他們倆。等車行遠，一切又在黑暗裡。

野地裡的黑暗一望無盡，有種與世隔絕、天老地荒的感覺。實在是人跡罕至，那麼熱鬧的大學城，晚上出了校園就完全荒涼。站在那裡，好像世界上就剩下他們倆。老趙看不清文柘臉上的表情，但他隱約覺得文柘很傷心，跟她在派對上春風拂面、八面玲瓏的樣子判若兩人。

想到在派對上的情形，老趙又生氣，不想搭理她，任憑文柘孤獨地站在那裡，就要晾她、懲罰她──那個健康寶寶矮胖子系主任得了他種的玫瑰，還跟文柘共用一把勺子吃點心，憑什麼？（一一）