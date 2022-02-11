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未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

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貝拉的丈夫（一二）

陸蔚青

她說那個人實在是太黑暗了，總是在抱怨，不停地抱怨。最後她忍不住把那個人罵了一頓。格蕾絲失去了每小時二十五塊錢的工作。

格蕾絲是妖嬈的，也是富有同情心的。她有時非常尖銳，有時又很溫和。有一天，她看到一個義大利老太太站在窗前哭泣，她就用義大利語問她，知道那個老太太是一個孤獨的老人，後來她有時間就去同她聊聊。那個老人既不會說英語，也不會說法語，沒有兒女，也沒有錢。格蕾絲同她聊天是免費的。

後來格蕾絲果然愛上了一個人。他們常常坐在停車場的長椅上曬太陽，一曬就是半天。那男人細高個子，總是醉醺醺的。開始他們開玩笑說是表兄妹，我只是笑笑。我知道他們不是，可是他們偏說是。他們一邊說、一邊笑，好像玩著一個遊戲。那段時間是格蕾絲最快樂的時候，臉上都發光，皮膚曬成小麥色。

我是見過格蕾絲女兒的。那女兒比格蕾絲個子高，表情和動作都很慢，好像是慢鏡頭。格蕾絲說她女兒會給她付菸錢，那女兒就從錢包裡掏錢，手指顫抖著。我覺得她應該是被藥物控制的。但是格蕾絲絕不吝嗇讚美她的女兒，她說她非常溫和，對她特別好，從不發脾氣。

這樣的女兒怎麼會發脾氣呢？我只覺得她實在是太慢了。

前幾天格蕾絲來對我說，她的女兒死了。我問什麼原因，格蕾絲說她是從陽台上掉下去的。我說她怎麼會跌下去呢，她看起來行動很慢的。

格蕾絲說不是小女兒，是大女兒。她的大女兒是和她完全一樣的人，喜歡快樂、喜歡派對、喜歡菸酒。那天本來是不應該有派對的，現在隔離，禁止人們聚會。（一二）

義大利

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