我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

貝拉的丈夫（一一）

陸蔚青

兩年前她來到這裡的時候，還是一個活潑開朗的人。我第一次見到她，她就自我介紹說她叫格蕾絲，剛剛搬到這裡，以後會經常來，讓我們做個好朋友。然後我每天都會看到她，穿著不同的衣服，有時候一天會換兩次。她很時尚，有時穿長款紅袍，有時是果綠短上衣、白褲子，棕色的小牛皮鞋。她梳著整齊金髮，塗著口紅。她喜歡講笑話，每次講的時候都會哈哈大笑。

格蕾絲剛來的時候是九月，正好是猶太人新年。猶太人過新年，打扮得很莊重，男性都是西服，頭上的小圓帽子是嶄新的，有大紅色、深藍色和黑色，繡著金邊。女性也是西裝套裙，頭上別著小白蝴蝶結。但是格蕾絲不一樣。格蕾絲說她雖然是猶太人，但卻不過猶太人的節。

我開放我自己，不願意受拘束。她說。

那時的格蕾絲很美，細長手指彎曲著，形成一個弧形，叼著細長的菸捲。我常在購物中心看到她，像蝴蝶一樣招搖過市，她說是在尋找艷遇的機會。格蕾絲喜歡自嘲，她說自己的生活就是一個笑話。她丈夫早年被別的女人拐走了，她一個人帶兩個孩子過活。

過了一段時間，格蕾絲開始工作了。她的工作是到老年公寓打掃衛生，兼同老人們聊天。她說她的客人實在是太好了，是一個百歲老太太，從來不抱怨，總是哈哈笑。她說有什麼好抱怨的，難道我們沒經歷過二戰嗎？沒經歷過排猶嗎？我們都挺過來了。

相比之下，有的人就負面很多。格蕾絲說，有一天，一個老太太來找她，想同她聊天。格蕾絲答應了，可是她去了一次就不去了。（一一）

猶太 時尚

上一則

龍應台首部圖文書「走路」學會獨處脫離3C世界

下一則

以小見大

延伸閱讀

小圓缸會讓魚發狂沒命 法國品牌商不再販售

小圓缸會讓魚發狂沒命 法國品牌商不再販售
1月23日星座運勢 處女小心投資 水瓶易有艷遇

1月23日星座運勢 處女小心投資 水瓶易有艷遇
40歲范冰冰素顏膚況超好 「牙刷梳眉」網看傻

40歲范冰冰素顏膚況超好 「牙刷梳眉」網看傻
范冰冰素顏穿黑蕾絲睡衣「拿牙刷梳眉」網看傻

范冰冰素顏穿黑蕾絲睡衣「拿牙刷梳眉」網看傻

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢