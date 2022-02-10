兩年前她來到這裡的時候，還是一個活潑開朗的人。我第一次見到她，她就自我介紹說她叫格蕾絲，剛剛搬到這裡，以後會經常來，讓我們做個好朋友。然後我每天都會看到她，穿著不同的衣服，有時候一天會換兩次。她很時尚 ，有時穿長款紅袍，有時是果綠短上衣、白褲子，棕色的小牛皮鞋。她梳著整齊金髮，塗著口紅。她喜歡講笑話，每次講的時候都會哈哈大笑。

格蕾絲剛來的時候是九月，正好是猶太 人新年。猶太人過新年，打扮得很莊重，男性都是西服，頭上的小圓帽子是嶄新的，有大紅色、深藍色和黑色，繡著金邊。女性也是西裝套裙，頭上別著小白蝴蝶結。但是格蕾絲不一樣。格蕾絲說她雖然是猶太人，但卻不過猶太人的節。

我開放我自己，不願意受拘束。她說。

那時的格蕾絲很美，細長手指彎曲著，形成一個弧形，叼著細長的菸捲。我常在購物中心看到她，像蝴蝶一樣招搖過市，她說是在尋找艷遇的機會。格蕾絲喜歡自嘲，她說自己的生活就是一個笑話。她丈夫早年被別的女人拐走了，她一個人帶兩個孩子過活。

過了一段時間，格蕾絲開始工作了。她的工作是到老年公寓打掃衛生，兼同老人們聊天。她說她的客人實在是太好了，是一個百歲老太太，從來不抱怨，總是哈哈笑。她說有什麼好抱怨的，難道我們沒經歷過二戰嗎？沒經歷過排猶嗎？我們都挺過來了。

相比之下，有的人就負面很多。格蕾絲說，有一天，一個老太太來找她，想同她聊天。格蕾絲答應了，可是她去了一次就不去了。（一一）