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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

風箏一樣的詩人（全文完）

李元滋

他混濁地說道，搖起頭來，語帶哭腔，更掙脫雙手，抗拒著什麼似地胡亂揮動，力大無窮。

「明森、明森！Stop！Please stop！」子琪慌了，大聲叫喚，可只讓他更混亂。大約以為在罵他，摀起耳朵，喘息、嗚咽，身軀一下子滑到地上，在桌子下扭動掙扎，滿臉通紅。

子琪被他的情緒大暴走嚇壞了，試圖拉他起身，怎麼都使不上力。突然他翻身跪起，慢慢扶著椅子起身，面向子琪，呼吸很粗。突然一巴掌打向她，沒打準，踉蹌絆倒。子琪尖叫一聲，腿一軟，頭撞上桌角。

廊上衝進來幾個護理人員，立即包圍明森，把他半拖半哄帶了出去。他一路大叫子琪的名字，最後喊著：「原諒我、原諒我──我愛你！」

子琪怔怔地坐在地板上，動彈不得。林護理進來把她攙起，為她流血的額頭包紮護理，安慰她……

11

子琪回家了。午夜夢迴，一次次重返宜蘭海岸，像飛鳥俯看，一邊是婆娑無邊的太平洋，白浪拍岸，另一邊是明媚迤邐的田野，棕櫚樹筆直衝天。她總在悸動中歡欣醒來。安養院有信來，說明森已平復情緒，開始繪畫治療。

信中附上一張畫，一個藍色的風箏佔據紙面中心，尾端穗子飄揚，一條細線聯繫著遙遠下方一個長髮的小人。歪斜的題字：南風吹過境，子琪放風箏。

子琪突然覺得在這個玉米田環繞的小城，自己就像一隻十七年蟬，蟄伏地底，瞌睡度過漫長的歲月，既無陽光雨露，也無詩無畫。

隔年夏天，她提早退休，隻身到羅東，在安養院旁租了房子。她要破土而出，羽化高歌，即使詠唱的季節短暫。這，是詩的必要。（全文完）

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