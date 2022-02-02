吳孟芸／圖

第一天他會帶著孩子們，到小鎮僅有的一條街上走走，到商店、冰淇淋店、披薩熱狗店買一點東西，讓這些店主看到他們是一家人。以防孩子走失或發生意料不到的事情時，小鎮人知道他是家長。然後他們就分頭行動，孩子們自由玩耍，他和貝拉繼續工作。他在那裡完成了兩支曲子，貝拉繼續她的寫作。

我一直對貝拉產生好奇。在漢斯口中，完美的、勤奮的貝拉，一次也沒有出現在我面前。有一段時間，我看到漢斯時，我會不自覺地向他身後望一望，希望孩子們和貝拉在他身後。漢斯好像也明白我的心事，就笑一笑，說他們在那邊玩呢。他指指身後。那邊是指一個兒童樂園 ，有電動小汽車和小馬車。C++書店是一個狹長的空間，櫃檯在最深處。白天經常只有我一個人，我不可能見到他們。

漢斯從蘇旺小鎮回來，臉曬黑了一些，很激動。他說發生了一些事情，讓他感到十分溫暖。

你知道尼克，他說，就是那個雙胞胎中的一個，上次被懲罰的。他並沒有犯錯，他父母調查清楚了，他是清白的。我給他補了手機充值。漢斯強調說，臉上蕩漾著滿足的微笑。

尼克、威廉 和路易，他們三個每天都早出晚歸，我開始不知道他們在幹什麼，問他們也不說。我和貝拉也很忙。更主要的是，我們想給孩子們自由。他們有權利保有自己的祕密。當然了，他們每天回來都是髒兮兮的，臉上、手上，還有劃痕。口袋裡有小石頭、瓜子、小樹枝什麼的。孩子們都是這樣。我喜歡他們與自然接觸，自然是最好的老師。漢斯說著，用他的大眼睛注視著我。

漢斯是一個精瘦的男子，完全沒有腹部的贅肉。他的臉稜角分明，眼睛格外明亮。他注視我時，兩隻眼睛像玻璃珠子一樣，每當這時我就恍惚。我看同胞的眼神是清晰的，所有的感情，愛恨情仇都能準確判斷。但對外國人眼睛中的含義，有時會似是而非。

兩個星期很快就過去了。漢斯說，我和貝拉雖然疑慮，也曾猜測，但沒有詢問。我們曾想過跟蹤一下，但感到這是對孩子們的不信任，是一種不好的行為，也沒有去做。

你們不擔心什麼嗎？我問，比如安全。

我們並不過分擔心什麼，因為我看到他們的臉上是興奮、激動、快樂的，像太陽一樣閃光。有這種臉色的孩子，是不會幹壞事的。

轉眼假期結束，回來的頭一天清晨，孩子們都穿得整整齊齊的，站在我們床邊，說請我們去參觀他們的工作。我和貝拉很開心，事實上我們一直等著這一刻的到來。

我們看到他們的神情好笑極了，但掩飾著我們內心的快樂，做出嚴肅認真的樣子，跟著他們，走出住所，到蘇旺小鎮的森林裡去。

那真是個美麗的早晨，無與倫比的湛藍天空。蘇旺是一個美麗的小鎮，房頂是彩色的，大多數漆成了紅色。這種紅色，與森林的綠色交相輝映，真是美極了。那種斜斜的屋頂，歐洲風格，又帶有加拿大人的隨意自由。我們走過蘇旺大街，麵包房散發著熱咖啡 和烤麵包的香味和苦澀，秋天的麥香。我們沿著石頭路盤旋而下，風吹著我們的襯衫，讓我飄飄欲仙。我、我的妻子和三個孩子，我們像五隻自由的鳥，孩子們雀躍著，飛在最前面。瞧，威廉敞開的綠色襯衫，像一對青鳥的翅膀，尼克的頭髮被風吹得飄起來。你知道他有一頭鬈髮──這個夏天他沒有剪頭髮，他開始像少年人一樣，想留長頭髮了。

我們走進了森林。陽光傾瀉而下，落在樹葉上，像金子一樣。但你抓不到，因為它們是移動的。千萬不要想捉住它們。如果你不捉，它們一直在，如果你想捉，它們就沒有了。然後我們一直向前走，走到一棵大樹下，一棵三個人可以環抱的大樹。孩子們指給我看，我看到在樹枝上，他們建起了一個樹屋，一個美麗的小房子。孩子們爬上樹，尼克、威廉、路易，他們像三隻小猴子一樣敏捷。陽光照在他們的腿上、身上、頭髮上，撒下斑斑點點，像一枚枚移動的金幣。（三）