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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

住院（四六）

張幸

米思佳的姊姊隨後也上樓到手術室外等候。

中午以後，推下來臉色煞白、似睡似醒的米思佳。

護士們把一切料理停當，米思佳的姊姊坐在床邊看護。米思佳丈夫站在窗邊聲高氣壯地打手機，顯是打給鄭主任，除了感謝，就是邀請他吃飯。

「……啊、啊，下午還有手術啊，那改天吧，你辛苦了、辛苦了……」米思佳丈夫搖頭晃腦地說著。想是鄭主任拒絕了，跟不怎麼認識的病人和病人家屬吃飯，不是什麼享受。

米思佳丈夫這樣一個所謂的成功人士，肯定呼風喚雨、八面玲瓏，到哪裡都吃得開，幹什麼都找得到熟人。雖然俗不可耐，倒讓田原有點羨慕，自己丈夫就不能在身邊四面八方張羅著，凡事她不是靠自己，就是勞動老媽。

蕭醫生來檢查，埋怨米思佳多此一舉，腹腔鏡哪裡需要鎮痛棒呢！米思佳撒嬌似地說：「我怕疼噢。」

田原換上外套，繞過住院大樓，穿過大樓後面一扇小門，進到北邊病區，又穿過北病區上了街。左拐走了幾十米，就是醫院附屬的醫科大學。

進了緊挨大門的一棟辦公樓，上到三層，任部長正在房間裡打電話，看見田原，做個手勢讓她進去在沙發坐下。

「怎麼樣？手術怎麼還沒做？」任部長放下電話，給田原倒一杯水，在她對面的椅子上坐下。

從任部長帶她去門診部看醫生、住院到現在，已經二十多天了，如果一切順利，現在應是術後恢復正常、登門感謝任部長的時候了。

田原把大概經過講給任部長聽，省略了「黃體酮事件」細節，只說肌瘤變囊腫，手術換成鄭主任做了。

任部長沉吟了一下：「鄭主任我不太熟，胡主任和產科的黃主任以前都是我的學生，她們從醫科大畢業，當醫生、評主任，我看著她們一步步幹上來。鄭主任不是我們學校畢業的，我沒跟他打過交道。不過，我知道，他的業務能力是很強的。」（四六）

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