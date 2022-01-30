王幼嘉／圖

「大學的時候覺得是。但後來情緒低落之後，看到的就是不同的人了。有個穿黑衣、戴大禮帽的人，經常跟在我後面，晚上還會坐在我的窗口。有一次他還爬了進來。」

「他會對你說話嗎？」

「這個人不怎麼說話。經常是對我打手勢，讓我起床，向他走去，還是轉彎什麼的。他曾經引誘我從窗口往下跳，不過我沒聽他的。」

亞當等著大夫的回應，大夫摸摸鬍子說：「請繼續。」

「我有時候會聽到說話的聲音，但我不確定是我自己腦子裡的聲音，還是別人，但不是那個戴大禮帽的人。那個人是最甩不掉的，他有時候會在街上和我並排著走，有時候我看著天空，他又會飄在空中對我招手。後來我打消了甩掉他的念頭，他反而就沒那麼頻繁地出現了。」

「嗯。」

「有一次，我聽到歌劇 的聲音，但我並沒有在放音樂。我四處尋找聲音的來源，懷疑是從隔壁的房子傳來的，於是我拉開窗簾，看到隔壁家客廳擺設了一桌豪華的宴席，全是十八世紀風格的餐具。」

「你可以從你家窗戶，看到他家客廳內部？」

「對啊！我有點驚訝，因為隔壁住的一對老夫婦我認識，他們好像不是歌劇迷。不過，當我拉上窗簾，聲音突然又不見了。我再拉開窗簾看，發現隔壁的百葉窗是關的。」

「這種情況重複發生過嗎？」

「只有那一次。但是那個聲音是可以聽見的，跟我平常在回憶一首歌曲不一樣。」

「還有什麼想說的嗎？」

「暫時沒有。」

「根據我的診斷，你有憂鬱症 加輕微的精神分裂。」

「哦！」

「我們有幾種方法可以幫助你。一，你可以不吃藥，定期見心裡輔導員。醫院有專門做心理輔導的，我把你轉介過去，之後你見的就不是我。二，我可以給你開藥，一種治憂鬱症、一種治精神分裂。開藥的話，你每個月來一次，我們討論一下進展。」

亞當並不想見輔導員，主要是因為他想多見見「恐龍 大夫」。另外，他聽同事說，吃了憂鬱症的藥，心情很容易就好轉。長期不睡覺，工作效率降低，這樣下去恐怕連上班都有困難了。亞當突然清晰地思考了一下，他還想繼續上班。

「我選擇吃藥，但只治療憂鬱症。我發現心情好的時候，即使有幻聽、幻視的症狀，也不會影響我的日常生活。我心情好的時、候，聽見看見的都是高興的事情。很久以來，別人要是說他們沒看、見沒聽見我說的，我總以為他們是感受不到當時的情景引發的快樂，而不是懷疑我看見和聽見的東西不存在。」

「好，先給你開抗憂鬱的藥。」

亞當尚未服藥，就已經感到心情好轉，這令他既訝異又欣慰。他居然對「恐龍大夫」的診斷很滿意，好像被贈予了一個身分，像是一種重生。

我知道我是誰了，我是一個有精神分裂症狀的憂鬱症患者，準備進行藥物治療。亞當這麼想著，突然感到安心。

藥方指示說，服藥時不宜喝任何酒精，而且會有體重輕易增加的副作用。

亞當很喜歡喝酒，但他願意放棄。因為他厭倦了情緒低落的狀態，那是酒精無法淹沒的痛苦。要是酒精可以淹沒痛苦，亞當大概早就成為酒鬼了。

至於體重增加，這亞當並不擔心。他瘦得跟竹竿似的，再瘦下去都可以飄起來了。假如吃同樣多的東西也會增加體重，那唯一的麻煩是買衣服。

「抗憂鬱的藥會讓你覺得什麼都沒什麼大不了的，因而改變你的生活態度，減少你的擔憂。」亞當的同事跟他說過。同事自己患過憂鬱症，已經發作過兩次。他勸亞當說：「你沒有必要受苦，看醫生吃藥並不丟人。我很可能再發作的，再發作就再治囉！」

亞當的同事表面上看來樂呵呵，每天都嘻嘻哈哈精神抖擻。他自己要是沒說，亞當不會猜他患過憂鬱症。我們的眼睛能看到什麼，耳朵又能聽到什麼呢？

亞當並沒有想過自己是否在受苦，被同事一說，去看了醫生，才發現原來的狀態是苦的。他可能已經習慣了，甚至從未想過要擺脫悲傷。他認為自己是恐龍，因為他覺得自己已經在世界上孤獨了數百萬年，而且沒有人能理解他。

亞當從高中起，就一直有自殺念頭。但是他對死亡也非常懷疑，因此他一次又一次地選擇停留。

「雖然生活很糟糕，但是死亡也未必不糟糕。死亡真的能結束生活嗎？」他總是在問句中停下來。

亞當把藥片掰成一半，充滿信心地吞下去，鑽進他長久以來不太願意躺上去的床。

他睡著了，這次睡了三個小時。他半夜醒來，對著天花板發了一會兒呆，對自己說：「該怎樣就怎樣吧！」然後閉上眼睛接著睡。

服用抗憂鬱的藥時，必須緩慢進行，從一點點開始，逐漸增加劑量。

過了一個星期，亞當發現他很難持續糾結於同一件事了，想著、想著就會忘記自己在想什麼。（三）