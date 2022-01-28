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住院（四三）

張幸

大多數人長大後進父母的工廠工作。企業改制後，有人下崗、有人轉向服務行業、有人就此失業。

新十一床姑娘似乎不工作，不知是下崗還是待業，有一個女兒，丈夫是工人，家庭收入不高。她一個清淡如水的女人卻對彩票有濃厚興趣，說起來頭頭是道。昨天打電話問她丈夫，新開的獎是什麼號，今天又指揮丈夫去某處買彩票。物價這麼高，一個城市平民想要擺脫經濟壓力，只有做做彩票夢了。

晚上米思佳回家去了，田原和羅秋艷又可以面對面說話了。田原問她現在肚子還疼不疼，羅秋艷說，疼，不過沒第一晚那麼厲害。

「這屬於醫院的失誤，應該算醫療事故。」

「我老公要找他們討個說法，正在麻醉科跟他們談判呢！」

「打官司嗎？」

「不曉得，看看再講。」羅秋艷愁眉不展。

羅秋艷丈夫和一幫親戚回來了，罵罵咧咧的。麻醉科的人也跟下來，大聲爭辯著。羅秋艷的丈夫和親戚人多勢壯、人多嘴雜，幾個對一個衝著麻醉科醫生激烈吵嚷。

麻醉科醫生勢單力孤，落敗而去。正氣凜然的婦科女老總過來協調，站在床頭好言相勸：「誰都不願意看見出這樣的事，麻醉科的老總也是性情中人……」

羅秋艷家的親戚們轉臉對老總發飆，她丈夫大罵醫院不管病人死活，今天要是不說出個子丑寅卯，到時候別怪我不客氣。白刀子進，紅刀子出，我也能幹得出來！

老總被氣得發抖，一言不發，掉頭走了。

第十八天，一月二十二日星期六

這個周末特別難熬，又耽誤兩天，度日如年。

住得這麼久，人都疲遝了，都不好意思接電話，跟人說我還在醫院，還沒有手術。（四三）

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