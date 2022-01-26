她對出門的唐遠貞喊：少爺叫輛車，小心路滑。不要像徐小姐那樣，一腳踩在泥裡。

唐遠貞到了辦公室，發現徐小姐的椅子是空著。昨天的雨好像不小，徐小姐一路走來的，又要生病。這次是肯定要去回訪，別髮卡的本領一定比上次好，送什麼東西？西點，還是糕餅？唐遠貞想到頭髮蓬蓬的徐小姐，對那個幼稚的門後，孳生了無限嚮往。

主任說：遠貞，你病好了嗎？

唐遠貞問：徐小姐人呢？她也生病了嗎？

主任說：正要跟你說，徐小姐昨天辭職了。

唐遠貞說：怎麼會？她另外找了事？

主任說是家裡來了急信，讓她趕緊回去。她今天就走，現在已經在火車上了吧。

唐遠貞想徐小姐做事情敲釘轉角，每次下班，首尾總是收拾得俐落，枕戈待旦的，好像知道第二天不來，也許一直就預備著有這一回。家裡不知道催了幾次，沒有辦法了。

唐遠貞走回來，連電車也忘了坐，快到家的時候，發現格外昏暗。兩個鄰近的路燈同時壞掉，像是約好了一起私奔。左右的路燈沒有這樣的福分或勇氣，索性低頭只盯著腳下，一點點光線顧不上行人，勉強敷衍身邊幾隻慷慨赴死的蛾子。

徐小姐昨天也是這樣一路過來，下著雨，打了傘、提了東西，黑的地方，不知道徐小姐是不是害怕。唐遠貞又想起，自己這是到家了，而徐小姐呢？還要一個人走回去。

大門旁有一個泥腳印，唐遠貞記得，劉媽說不要像徐小姐那樣，一腳踩在泥裡，這多半是徐小姐踩的。腳印不大，卻積了一小捧水。不知道哪裡掉了兩點光，浮在上面，被泥坑小心翼翼掬在手裡，像得個寶。（一一）