風箏一樣的詩人（六）

在一個說明會上，她認識了大她兩歲的學長盧至臻，會後還一起喝咖啡 、通電話，交流意見。盧打定主意去加大柏克萊 ，力勸她跟進，子琪很心動。有伴一起心安多了，何況柏克萊聲譽好。日子在忙碌興奮中度過。

這天傍晚，子琪跟幾個將去柏克萊的新朋友一起晚餐，慶祝有緣同行，是盧至臻發起的。聊得熱烈，一夥人又去夜店小酌。散席之際，盧志臻說他的住處和她家順路，可以合搭一輛計程車。

車子繞到她家時，他先下車讓她出來。她正要道別，他出其不意挽住她的腰，熟練俯身吻她的唇，然後瀟灑上車，揮手離開。子琪有點暈，但不全然意外，對那既紳士又流氓的突擊心旌動搖。

正要進家門，不遠的暗處驟然發出機車啟動的聲響，車前大燈光束探照過來。子琪一驚，直覺是明森！鑰匙正好彈開了鎖，她立刻鑽進家門，不願面對。

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明森約子琪期末考完碰面，在校園後門的苦楝樹下。她來到時發現他已等了許久，歪坐在樹下打盹。原來他自知要留讀一年，乾脆放棄最後一門考試，考卷上寫了名字就遞交，完全沒作答。

昨夜為了跟詩人學長取經，聊到凌晨四點才踏月而歸，考試都沒準備啊，帥吧？他自嘲。

子琪一聽就來氣，心想，又擺爛了，該不是去了延平北路小酒館，跟崔西、綠珠之流取經吧？當場沉下臉。

他們默默走了一段路，來到校園附近人潮熙攘的大學口。她想問他那晚是否騎機車在她家等門，又覺得沒必要──那個即將出國的她已經與他無關了。

明森突然停步說，他新近完成了一首長詩，已被詩刊《濤聲》接受，下個月刊出，有兩頁的篇幅。（六）