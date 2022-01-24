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徐小姐（九）

蘇橋西

那個女人說自己姓徐，是唐遠貞少爺的同事。聽說唐先生病了，來看看，好點沒有。

劉媽好好地和太太談天，被抓差，這事不能怪太太，要怪只有怪到徐小姐身上。劉媽嫌徐小姐沒有電話預約，更沒父兄陪伴，孤身一個人找上門。倘若徐小姐華服汽車，或者壓根不是中國人，那麼這些可以算是不拘小節。偏偏徐小姐白稀稀的一張臉，身上的大衣都泛了色，左腳不知哪裡踩了一下，皮鞋上的泥能刮下二兩，真是，探望人還要辦跌相，女孩就這麼沒有規矩，不討喜。

劉媽冷著臉說：少爺的病沒有全好，正睡覺，我去通報一下太太。

唐太太知道徐小姐來，倒是激動，知道兒子的性子，從來沒有年輕女人主動上門。當婆婆是唐太太後半輩子事業，已經籌劃了很久，今天終於可以開張。唐太太撫了撫頭髮，讓劉媽把人請進來喝茶，端坐好，等著拜見。只見劉媽一個人轉回來，說徐小姐說了，謝謝太太，只把這東西送了，自己就不進去，人走了。

唐太太沮喪，好像老遠去了戲院，被告訴座滿；辛苦預備了酒席，卻沒客人上門。如今的女生個個任性，哪裡比得了自己年輕時候曉得事體。徐小姐不知道，自己門還沒有進，就開罪了一片人。

唐遠貞說：徐小姐是我的一個同事，人很好。本想說她生病，我也去看過的，可到底不敢說出來。唐太太見兒子吞吞吐吐，跟當媽話都不說全，疑心是那個徐小姐背後的緣故。唐太太氣，只放了一句話：劉媽，把徐小姐送的東西給少爺吧。

劉媽提個小盒子過來，唐遠貞看了，熟人見面，正是當初西點店的盒子，被徐小姐重新做了個結。（九）

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