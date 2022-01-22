風箏一樣的詩人（一）

趙梅英／圖

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莫子琪第一次去大學詩社，是一個初春午後。

校園裡的杜鵑花艷到極盛。詩社飄浮著特有的頹廢氣息，年輕的詩人恣意喧嘩著，髮亂鬍渣，下午第一堂課打預備鈴了，他們充耳不聞，蓄意大聊一場把課錯過。詩社的大寨，其實只是兩張標準型辦公桌，一橫一豎霸住學生活動中心二○一室的角落。同一室還有大學新聞社、大學論壇社等幾個文青社團。

表面上，這間社辦的成員都帶點跨界性格：愛好新聞寫作、分析時勢、開讀書會、寫詩弄文。事實上，子琪在詩社只坐了半個鐘頭，已看出詩人和新聞、論壇社員的差異。後者看來比同齡人老成，模樣乾淨整齊，說話簡練沉穩，交代好各人採訪職責，便各自奔向下一個目的地。詩人卻喜歡相濡以沫，天馬行空地侃，而且屁股坐定了不挪窩。

莫子琪為系學會的英文報紙撰寫社團花絮。她半天問不出誰是社長、誰是詩訊主編──這真是個無政府主義的組織。因為要趕去上課，只好另找時間再來。

下一次來，她認出詩社幾個「老骨頭」，即核心人物──奇怪當年寫詩的都是男生。他們看莫子琪又來了，覺得新鮮中夾著自來熟，立刻情緒高昂，即興做詩，頗有曹植風範。接者又口沫橫飛地爭辯誰寫得好、哪一句用的隱喻和意象高妙，詞窮之時，祭出托爾斯泰的藝術論來鞏固觀點，強調詩人不忘學院以外的大世界。

那天莫子琪在詩社待到傍晚時分，詩人們終於起身，各自要去體驗夜的生活。她收拾起潦草筆記，心想大概足夠成稿。一個叫詹明森的化工系男生，最後才起身要走。他深眸高鼻梁、橄欖色皮膚，有點像原住民 ，笑露一口皓齒，不討人厭。

他屈身從桌子下面撈出個大紙袋，拿出一只藍色風箏來。是那種古早式的菱形風箏，紙質軟爛斑駁，穗子也不全，似乎已飆風搏雨，頗見滄桑。

「想不想放風箏？一起去吧！」他隨興說，就像這是他日常作息之一，如慢跑或打球之類。

子琪不置可否，跟著走出學生活動中心，來到前面的寬大草坪上。詹明森把書包隨手一扔，開始跑起來，一隻手臂高舉著牽線下垂的風箏，另一手握著線陀，滑稽地東奔西跑，找尋風來的方向。突然空氣提速，風箏活了起來，扶搖直上，穗子飄揚。

他停步轉身，一邊抽動風箏線、一邊不斷放長線，直到風箏穩穩地棲息在高空中，小小的一片藍，在夕陽下閃著紫的、黃的、粉的光。他對子琪揮手示意，把線陀塞給她，像是請她幫忙溜一下狗。

子琪不記得自己上一次放風箏是哪年了，突然接手，才知高空氣流並非穩定不動的。一股帶勁的拉力扯來，她不由得抓穩線陀，又怕氣流太猛突然扯斷了線，得順勢把線放一點。這樣在欲迎還拒的拉與放之中，終於達到一種微妙的平衡。

她正自得其樂，突然意識到廖明森凝視的目光，就走過去把線陀還他，輕快地說：「託孤給你啦，拜！」拎起背包就走。

明森一時愣住，隔兩秒才叫了一聲：「喂，留個電話號碼吧！」

子琪已經走出十來步以外了，回頭喊道：「小弟弟──頂著南風放長了線／就請風箏去打聽。」隨即消失在杜鵑花叢後。

2

後來明森跟子琪熟起來，才知道這兩句出自楊喚的童詩〈春天在哪兒呀？〉。子琪雖然不寫詩，自小父親買很多讀物給她和哥哥，讀了不少現代詩。父親抗戰前在上海當過翻譯。在別人家小孩追布袋戲、甩圓牌、跳橡皮筋的時代，她家孩子總是捧讀兒童報章雜誌和翻譯西洋少年小說 。

書面語自然是她最佳的表達方式。她的作文總是被老師表揚；除了語法準確，更有敏銳的觀察力和鮮活的感性──都是從閱讀裡吸收到的，不是來自生活語言。她母親早逝，一家人安靜少言，父親總是沉默地抽菸。子琪說話習慣先打腹稿，說出文謅謅的話自己先臉紅，不易跟人水乳交融。

明森幾乎沒有童年讀課外書的記憶。或許小學裡同學之間有傳著讀一些偵探、科幻小說、漫畫冊，畢竟課外書是不常見的奢侈品。他生在農戶與小商鋪聚集的郊區，父母都不識字，經歷殖民、戰火和飢餓。母親出身養女，長期在市場賣菜。父親是一個𨑨迌人，被時代和家累驅迫，在賭博、燒酒中頹唐，初老時離家出走，不知所終。明森是老么，上面的哥姊都長他十幾歲，在他幼時已扛起家計。（一）