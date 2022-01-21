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徐小姐（六）

蘇橋西

唐遠貞覺得形勢危險，自己和徐小姐肯定被當作男女朋友，只好往窗外看，撇清關係。大約徐小姐有了同樣的想法，也抬頭，四目一撞，同時低頭，簡直坐實了情侶的名分。

唐遠貞稍微挪了挪身子，和徐小姐拉開些距離。這時雨當真就下來了，雖然不大，可是給了唐遠貞未卜先知的證明。

唐遠貞說：幸好上了車，你要走路回家，淋了雨，怕是又要生病。

徐小姐說：就算生了病也還好，只是求你不要去看我。

這聲音小，唐遠貞聽得不真切，又把身子移近，說：你說什麼？徐小姐也不應。那句話見無人認領，得了自由飛出去，被來往的車輛、雨點遮掩，一下沒了蹤影。

徐小姐乾脆扭頭看窗外。上海的雨水見慣了年輕女人的臉，可是像徐小姐肯幹這樣乾淨留白的，確實難得，一下活了心思，像孩子看見白紙、白牆，要動手塗抹，不能輕易放過。水滴串成線，一次次刷下來。玻璃上的徐小姐一會兒眼睛變大、一會兒鼻子被拉直，幾下裡居然湊成了一張完美的臉。

霓虹燈是熱鬧慣了的，捨出了一處紅，往嘴上去，像石榴剝開個口子，給徐小姐素而淡的臉做個廣告，說這後面其實如何含了透亮鮮明的汁水，要拿牙銜了，不能錯過。

大家這樣熱鬧，然而徐小姐並不領情，轉身回來，大家一轟而散，多少有些暗淡。

唐遠貞沒話找話，說：你不常坐電車吧。徐小姐直接，說：這樣可以省些錢的，我那個地方，早點、晚點回去，沒什麼兩樣。

兩人又亂說些工作上的事情，也不瞧對方。唐遠貞只看自己的腳，徐小姐考察自己的手。（六）

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