第十三天，一月十七日星期一

查房時，醫生還是只問田原是否仍在出血，沒有進一步的意見。田原真坐不住了。

于佳靜獲准出院。于媽媽和乾媽來接，包包盆盆都是兩個老太太提著。于佳靜身子還不靈便，但滿面喜色。她最順利，二號病房六個人她第一個出院，比先進來的十、十一、十二床還早。

「我們不要講再見，再見也不在醫院見。」于佳靜跟大家道別，專門叮囑羅秋艷：「你回家好生養著哦，別想著每天要拖一次地。」

于佳靜一走，實習護士就來收拾床鋪，換床單、枕套、被套，被子鋪得平平展展。

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下午田原一覺醒來，看見八床坐了一個新人。這一位是美女，個頭不高、臉龐不大，寬額頭、大眼睛、翹下巴，眼波流轉，嘴角含笑，活脫脫像電影 上的茜茜公主。

田原坐起來，看她什麼都沒帶，又是一個人，不覺有點奇怪：「你是新八床？已經住進來了？」

新八床笑眼瞇瞇：「是的，剛辦好手續。」

「你什麼病？」

「囊腫，去年已經做過一次手術，今年又長了，真討厭。」

哈，竟然是員老將。「那你去年是開刀，還是打洞？」

「開刀，去年割掉了一個卵巢。」新八床仍笑微微，「我這肚皮上面全是刀疤，闌尾炎開一次刀、剖腹產開一次刀、去年開一次刀。」

以前有個相聲，姜昆還是馬季說的──手術刀，革命的刀，上一刀、下一刀，左一刀、右一刀，噗哧！……要是她這次再開刀，就湊夠相聲裡的四刀了。

這麼漂亮的人兒，卻開過三次刀，再進醫院還談笑自若，令人佩服。

「囊腫不需要開刀吧？老八床──你的前任，她也是囊腫，只做了腹腔鏡。」

「是啊，我也生氣，去年在市醫院做的。我不懂啊，醫生讓開刀就開了。」（三三）