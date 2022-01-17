他還經常站在巷子口嚷嚷，所以差不多整個棚戶區的人都知道，我將來會是一個出來賣的。

三個月前，我第一次離家出走，卻被舅舅手下的馬仔找到，舅舅把我吊在房梁上打了個半死。也就是在那個時候，我告訴在街口擺攤替人剃頭的米娜，我不想活了。可在那之後沒多久，我卻不再提自殺的事了。每個周末，我都會問米娜借一身好衣服，說是要去見一個人。

現在，望著玻璃瓶裡朝我做鬼臉的「我」，我有點明白了。

根本沒有茹鈴，因為茹鈴就是我，只不過是另一個時空裡的我。那個時空裡，我父母雙亡，也沒有爺爺、奶奶，只有跟著可怕的舅舅一起生活。奶奶說過的，人往高處走，所以，「我」取代了我。

我想，一開始「我」也許真的只是想來這裡自殺，卻無意間走進了這間房子，爸爸、媽媽初遇的地方，也許真的是命運的魔力或詛咒。「我」發現了可以取代境遇更好的我的辦法。至於茹鈴這個名字，一定是「我」隨口編的。舅舅是媽媽躲都躲不及的人物，怎麼可能知道媽媽最喜歡什麼花。

我不能被困在這樣的現實裡，雖然都是「我」，可現在此時此刻我能感受到的，只有這具軀體裡的我而已。如果茹鈴這個「我」可以改命，那我也一定可以。很快這裡就要被拆了，沒有多少時間了。

我把目光望向木頭架子上其他的玻璃瓶，用手擦去表面的灰塵，我緊緊盯著那裡面傳來的畫面。看來看去，只有一個最合適。

我把玻璃瓶從架子上取下來，抱進懷裡。然後我用盡全力，朝著鏡子裡一跳。

8

我現在和爸爸一起生活，他在一家小診所裡上班。（一一）