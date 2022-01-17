我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

熾焰（一一）

桑文鶴

他還經常站在巷子口嚷嚷，所以差不多整個棚戶區的人都知道，我將來會是一個出來賣的。

三個月前，我第一次離家出走，卻被舅舅手下的馬仔找到，舅舅把我吊在房梁上打了個半死。也就是在那個時候，我告訴在街口擺攤替人剃頭的米娜，我不想活了。可在那之後沒多久，我卻不再提自殺的事了。每個周末，我都會問米娜借一身好衣服，說是要去見一個人。

現在，望著玻璃瓶裡朝我做鬼臉的「我」，我有點明白了。

根本沒有茹鈴，因為茹鈴就是我，只不過是另一個時空裡的我。那個時空裡，我父母雙亡，也沒有爺爺、奶奶，只有跟著可怕的舅舅一起生活。奶奶說過的，人往高處走，所以，「我」取代了我。

我想，一開始「我」也許真的只是想來這裡自殺，卻無意間走進了這間房子，爸爸、媽媽初遇的地方，也許真的是命運的魔力或詛咒。「我」發現了可以取代境遇更好的我的辦法。至於茹鈴這個名字，一定是「我」隨口編的。舅舅是媽媽躲都躲不及的人物，怎麼可能知道媽媽最喜歡什麼花。

我不能被困在這樣的現實裡，雖然都是「我」，可現在此時此刻我能感受到的，只有這具軀體裡的我而已。如果茹鈴這個「我」可以改命，那我也一定可以。很快這裡就要被拆了，沒有多少時間了。

我把目光望向木頭架子上其他的玻璃瓶，用手擦去表面的灰塵，我緊緊盯著那裡面傳來的畫面。看來看去，只有一個最合適。

我把玻璃瓶從架子上取下來，抱進懷裡。然後我用盡全力，朝著鏡子裡一跳。

8

我現在和爸爸一起生活，他在一家小診所裡上班。（一一）

上一則

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

下一則

小雪花的等待

延伸閱讀

中國城掃街

中國城掃街

江西夫妻雙亡留8孩獲補助 網批：超生還要納稅人負責

江西夫妻雙亡留8孩獲補助 網批：超生還要納稅人負責
蘋果醬滷肉

蘋果醬滷肉
孤獨的身影

孤獨的身影

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02

不離不棄的朋友

2022-01-11 02:01

早睡早起沒朋友

2022-01-09 02:03
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

牛肉滷麵

2022-01-12 02:00

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣