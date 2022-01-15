黃頭髮的女孩說她叫米娜，是我的朋友。她給我看她手機 裡我們兩個人的合影，照片裡，我們兩個人都做著鬼臉，看起來很親密。

「你是不是遇到什麼事了，怎麼什麼都想不起來了呢？」她問我。

我點點頭，我想起那個和我長得一模一樣，自稱是我姊姊，叫茹鈴的人。可她卻是個從來就沒有存在過的人。我根本沒法把我遇到的事說出來，否則，別人只會認為我瘋了。

「我舅舅，是在工廠裡上班嗎？還有我的舅媽，她是不是在書店 工作？」

米娜愣了一下，然後哈哈哈地笑出了聲。

「你做什麼夢呢？」她輕輕地推了我一下：「你舅會去工廠上班？他最多就是去舞廳裡幫人家看看場子、收收保護費。還有舅媽，你哪有什麼舅媽啊？你舅那樣的爛賭鬼，哪裡會有女的想不開跟他，還不如直接去跳樓。」

茹鈴都是騙我的。我的腦子飛快地轉了起來。

「你今天晚上先在我這裡湊合一下，明天一早你趕緊走。這幾天我見了好幾個臉生的流氓在這一片轉，弄不好又是來收債的。你舅要是知道你回來了，肯定會把你抓了給他們抵債的。」

「有那麼嚴重嗎？」我問她。

她本來正在鋪床，聽我這樣說，立刻放下手裡的被子。

「小蘭，你不要緊吧？你這兩個月真的變得很奇怪，一開始說你不想活了，後來又說你有更好的辦法了。我問你是什麼辦法，你又不告訴我。現在又一副好像什麼都記不起來的樣子，這到底是怎麼回事？」

「你能不能把你知道的，關於我的事，源源本本一字不落地全部告訴我。」

她詫異地看著我：「好吧。但是你得告訴我，這一切都是怎麼回事。」（九）