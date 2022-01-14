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長夜飛逝（五）

草白

我想到了一切，最壞的結局，心跳驟停，死在那個汙濁的空間裡，與臭氣熏天為伍，並成為其中一員。我無法忍受的不是食物、勞作、喪失自由，而是那裡面的怪味道。

那個夜晚是分水嶺。之後，一切都變了。強烈的意識，或者說超越一切的恐懼，居然召喚起世上最潔淨、雋永的氣味。我不敢相信，這樣的事竟然落在我頭上。做為一個立場堅定的唯物主義者，我從來只相信客觀存在的事物。沒想到，當身體處於下墜的惶恐之中，卻被一陣幽香穩穩托住了。它們從窗戶外面進來，四面八方包圍而來，將我裹挾，讓我融入其中。身體早已化做一團霧氣，飄飄悠悠，蕩至一處沒有重力作用的區域，與恍惚的、似有若無的香氣融合一起。

我不知這一過程維繫了多久，或許只是瞬間，也可能長得無法度量。它們從冰冷的岩壁、深淵的洞穴，從高牆和鐵絲網，從厚厚沉沉人世的汙濁中，突圍出來，包含著世上所有草木植物的清香，是它們的濃縮和提純，也可能只擷取其中最微不足道、不為人知的部分。承接它們的不是我的鼻子感官，而是整個身心中出竅的部分，遠離牢獄汙濁的部分。

以後，當我無數次回想此事，終於慢慢體悟到，它們不是花卉盛開時濃郁、熱烈的香，而是其凋後餘香，那一股子氤氳之氣。餘香之外亦有餘骨，綿延不絕，讓人震撼。

我想起蘭花。眾花一旦萎悴，便花容暗淡、香味盡失，惟蘭英落下，宛如在莖。

曾經，我有過一個蘭房，設在遠郊別墅裡。鼎盛時期有過上百盆名貴花種，以惠蘭和建蘭居多，只因它們花色濃烈、造形雅致，而贏得青睞。

我在脫離教學崗位多年後，終於登上職業生涯的巔峰，宛如端坐人世高聳的山崗之上。（五）

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