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金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

熾焰（四）

桑文鶴

「你怎麼知道的？」我問她。

「舅舅告訴我的，他說當時媽媽不舒服，他陪著她來看醫生，他當時就在這個診室外面。他說，媽媽出來的時候臉都紅了。」

「是嗎？」這樣甜蜜的細節讓我的臉上也泛起了微笑，「你告訴舅舅，你見到我的事了嗎？」

她搖搖頭，「還沒有，這是大事，沒有你的同意，我是不會說的。我記得舅舅說過，當年奶奶來搶孩子的時候，兩家達成了最終協議，一家養一個，從此井水不犯河水。如果舅舅知道我見到了你，肯定會把你再接回去的，那兩家的恩怨不就沒完沒了了嘛。」

她笑了，我注意到她的耳朵上亮閃閃的，戴了一副上次見到她時她沒戴的耳環。

「你喜歡嗎？」說著她把珍珠耳釘從耳朵上摘了下來，「送給你吧！這是舅舅給我買的，如果他知道我送給了你，肯定也不會反對的。」

她把耳釘扣進我的手裡。珍珠很漂亮，發著端莊柔和的光。

「快點戴上，讓我看看。」她說，「你戴肯定比我漂亮。」

這是句虛偽的話，我們倆明明長得一模一樣。

「下周我還能再見到你嗎？」分別的時候，我問她。

「你還想見到我嗎？」她笑著問我。

「其實有個姊妹的感覺也不錯。」我說，「而且終於有個人可以和我一起聊爸爸、媽媽的事。」

「那好吧。那咱們下周同一個時間見！」她說。

我點點頭，還像上次一樣，她先下樓，離開了。

我回到家後，奶奶又不知道為了什麼原因發了火。我小心翼翼地繞過她，回到自己的房間。

在接下來的幾天裡，我還是按部就班的生活，可心底卻隱隱有著一股期待。（四）

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