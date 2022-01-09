千千媽對女兒照顧得很周到，一直悄聲跟她說話。千千爸雖然陪了女兒許多天，卻只是掛了個卯，除了管千千的一日三餐，別的都不太上心，也經常看不到他。千千要嘛跟病人家屬帶來的小朋友玩，要嘛自己看書、吃零食，累了就叫十床阿姨：「大媽！大媽！我要睡覺，把我搖下去好吧？」

十床阿姨乾乾脆脆答應一聲「欸」，把她的床搖平。千千自己蓋上被子睡覺。

有一天千千看見田原在用電子字典，好奇地過來問這是什麼。田原說，是翻譯機，也是字典，可以查單詞。你說一個中文，我可以幫你查到英文。

千千撲閃著睫毛，爬到田原的床上坐下，說：「那幫我查查臍帶瘤怎麼說，我肚子裡有個臍帶瘤。」

田原一驚：「怎麼發現的？」

千千說：「我上體育課跑步，突然肚子疼，好疼好疼。我們體育老師說是闌尾炎，把我送到醫院來了……」

「──結果發現是臍帶瘤。」田原替她說下去，「醫生有沒有說，什麼時候給你拿出來。」

「不知道，我都捱了好多天了。」千千嘻嘻一笑，「阿姨，還沒有查字呢！」

田原說：「這不是個好字，不要查了。我帶你養小貓吧。」把千千攬在懷裡，教她收養電子小貓。

收養的小貓要經常餵食，因疏於照顧，田原養「死」好幾隻貓了。餵食需要先買食物，買食物需要先掙錢，所謂「掙錢」就是做成語填空題。

千千找到「養貓」這個事以後，老跑到田原這邊來。後來乾脆把田原的詞典拿到自己床上，沒事就「掙錢」餵貓。（二四）